Streaming: Zabava u toku

Korisnici se ubrzano „sele“ s tradicionalnih izvora TV signala na streaming servise. Upoznajmo streaming tehnologiju i glavne igrače na globalnom, ali i domaćem tržištu – koji će vam omogućiti da omiljene programe gledate kad želite i to na uređaju koji se u tom trenutku nalazi u vašoj sobi… ili u vašoj ruci.

Nekada su gledaoci bili „osuđeni“ na ono što im TV stanice serviraju. Stariji čitaoci setiće se vremena kada su postojala samo dva TV kanala i kada su kao deca s nestrpljenjem čekali 19.15h kako bi odgledali (samo jedan!) crtani film. Posle su počeli da se pojavljuju novi TV kanali, pa je izbor za gledaoce povećan i imali su više sadržaja na raspolaganju. Dominacija kablovske televizije donela je i previše izbora – među stotinama dostupnih kanala, gledaoci su se obično opredeljivali za desetak omiljenih, dok su ostale ignorisali. Ipak, jedna stvar je za sve što smo pobrojali zajednička – gledaoci su imali izbor šta da gledaju, ali ne i kada. Doduše, kod kablovskih operatora postoji mogućnost „premotavanja“ unazad određen broj dana, ali to i dalje ne daje punu slobodu korisniku da gleda kad, gde i šta poželi.

Poslednjih godina uočljiv je trend da se mnogi korisnici „sele“ s tradicionalnih izvora TV signala na streaming servise. Razlog je jasan: streaming servisi nude ogromnu količinu video‑sadržaja koji korisnici mogu da gledaju kad god požele, koliko god puta požele, na kom god mestu žele, a čak više nisu ograničeni na televizor; bilo koji uređaj s ekranom povezan na Internet je vredna alternativa. Za tu uslugu plaća se određena (uglavnom skromna) mesečna pretplata, a bonus je to što ste (uglavnom) oslobođeni dosadnih reklama.

Nakon objavljivanja prve epizode finalne sezone serije Game of Thrones, HBO NOW je dobio čak 300.000 novih pretplatnika

Koliki potencijal ima ovo tržište, uočile su i velike svetske kompanije, tako da su pored tradicionalnih streaming kompanija, kao što su Netflix, Amazon i Hulu, u „igru“ ulaze IT giganti (Apple), ali i tradicionalne filmske kompanije i filmske kuće kao što su Disney, NBCUniversal, CBS, WarnerMedia… Kolika je snaga streaming kompanija, ukazuje i činjenica da je u januaru ove godine Netflix postao član Motion Picture Association of America (MPAA), organizacije koja je sinonim za visokobudžetnu zabavu filmskih studija. Svi članovi ove organizacije (Disney, NBCUniversal, Paramount, Sony, 21st Century Fox i Warner Bros) posvećeni su unapređenju doživljaja televizije. Prihvatanje Netflix‑a je u tom smislu potpuno opravdano, jer ova kompanija ulaže ogroman novac u sopstvenu produkciju i iz njihovih studija izašlo je mnoštvo veoma kvalitetnih filmova i serija.

Borba oko originalnog sadržaja

Ako Netflix možemo da smatramo sinonimom za streaming servise, konkurenti svakako žele da zauzmu tron i sve jače napadaju njegove pozicije. Pri tome ne mislimo samo na postojeće servise, kao što su Amazon i Hulu, već i na nove . Apple igrače je, na primer, u prethodne dve godine potrošio milijarde dolara na proizvodnju originalnog sadržaja, a za to je angažovao najveća imena filmske i zabavne industrije, kao što su Steven Spielberg, Oprah Winfrey i ogroman broj drugih vrhunskih glumaca i zabavljača.

Originalni sadržaj koji se čuva isključivo za streaming na sopstvenoj platformi ima i jednu negativnu posledicu za gledaoce. Ako uzmemo da je prosečna mesečna pretplata na streaming servis oko 10 dolara, a želimo da pratimo filmove i serije s različitih servisa, to u praksi može da dovede do ukupnog računa od 30 do 50 dolara, što je daleko veći iznos od pretplate na neki kablovski servis.

S tačke gledišta streaming kompanija, proizvodnja originalnog sadržaja jedini je način da privuku i zadrže korisnike u uslovima sve oštrije konkurencije. Različitost, ekskluzivnost i kvalitet proizvedenog sadržaja, bilo da su u pitanju filmovi, dokumentarci ili serije, osnovni su preduslovi za bolje pozicioniranje na tržištu. Koliko daleko se u tome ide govori i činjenica da je Netflix u 2017. godini potrošio devet milijardi dolara na sopstvenu produkciju, prošle godine je taj iznos povećan na 12 milijardi dolara, a za ovu godinu procenjuje se da će biti utrošeno čak 15 milijardi dolara. I druge kompanije troše ogroman novac na originalnu produkciju. Amazon je prošle godine potrošio šest milijardi dolara (a toliko planira i ove godine), dok je HBO u 2018. godini uložio 2,5 milijarde dolara u proizvodnju sopstvenih sadržaja.

Ulazak novih igrača na streaming tržište pokazuje svu oštrinu konkurencije. Neke od Netflix‑ovih serija prestaće da se emituju na ovom servisu, zato što je njihov vlasnik Disney, koji ih želi u sopstvenom streaming servisu. U pitanju su Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist i The Punisher. Disney je već najavio da će se na ovom servisu ekskluzivno naći svi filmovi i serije koji su u Disney‑jevom vlasništvu, uključujući i filmove studija Pixar, kao i Marvel i Star Wars franšize. Koliko ozbiljno kompanija računa na Disney+, govori i činjenica da u narednih pet godina planira da ponudi više od 50 originalnih serija, više od 10.000 epizoda raznih do sada emitovanih serija i više od 500 originalnih filmova.

Snagu streaming kompanija dokazuje i činjenica da je Netflix postao član Motion Picture Association of America (MPAA), organizacije koja je sinonim za visokobudžetnu zabavu filmskih studija

Hulu ide nešto drugačijim putem. Oni nemaju toliko veliki budžet za kreiranje originalnog sadržaja, ali ulažu ogroman novac u licenciranje popularnih filmova i serija. Na primer, 2015. godine ovaj streaming servis investirao je oko 160 miliona dolara u licenciranje svih 180 epizoda popularne serije Seinfeld.

Izvori finansiranja

Svaki streaming studio pokušava da pronađe poslovni model koji će mu obezbediti sredstva za finansiranje novih originalnih sadržaja. HBO se fokusirao na visokobudžetne filmove i serije, za koje očekuje da će biti blokbasteri i koji će generisati dovoljnu zaradu za finansiranje manje profitabilnih sadržaja. To je strategija koja za sada ima uspeha, jer nije dovoljno da se godišnje „izbaci“ jedna ili dve popularne serije ili filma da bi se korisnici zadržali i da bi nastavili da plaćaju pretplatu. Uostalom, pomama oko poslednje sezone serije Game of Thrones pokazala je koliko takav potez može da ima uspeha – nakon objavljivanja prve epizode poslednje sezone ove serije, HBO NOW je dobio čak 300.000 novih pretplatnika.

Amazon je već kupio prava za seriju The Lord of the Rings, što ih je koštalo 250 miliona dolara, a projektovani troškovi za prve dve sezone serije iznose dodatnih 500 miliona dolara. To će biti jedna od najskupljih serija svih vremena, ali očigledno je da je Jeff Bezos našao računicu i da očekuje da će mu se uloženi novac vratiti, uz solidnu zaradu. Iza tolikog ulaganja stoje obimna istraživanja navika gledalaca Amazon Prime, ali i potencijalnih korisnika za koje se očekuje da će ih privući nova serija.

Disney je, kada je finansiranje u pitanju, možda u najboljoj situaciji. Oni već poseduju prava na ogroman broj filmova i serija, a već su najavili da će svi oni biti dostupni na Disney+ platformi, od čega će novi filmovi i serije biti ekskluzivno predstavljeni samo na njoj.

S tačke gledišta streaming kompanija, proizvodnja originalnog sadržaja je jedini način da privuku i zadrže korisnike u uslovima sve oštrije konkurencije

Pojedine kompanije ugovorile su i saradnju koja svima donosi dobit. HBO je 2014. godine potpisao ekskluzivni licencni ugovor sa Amazon Prime servisom, koji Amazon‑u omogućava da ponudi sve starije filmove i serije iz HBO produkcije. Za nove filmove, potrebno je na Prime Video‑servisu doplatiti za HBO add‑on paket. Za ovaj dogovor Amazon je HBO‑u u poslednjih pet godina platio nekoliko stotina miliona dolara.

Na vrhu streaming piramide

Streaming je danas prepoznat kao jedan od vodećih trendova u industriji multimedijalne zabave, pa je stoga sve veća ponuda. Ipak, najpoznatije streaming kompanije i dalje zauzimaju najveći deo tržišta. Interesantno je da mnoge od tih kompanija još nisu aktivirale svoje servise, ali i to je pokazatelj koliko se od streaming industrije očekuje u budućnosti.

Netflix je trenutno najveći svetski streaming provajder. Samo u SAD ima 58 miliona pretplatnika, a taj broj se na globalnom nivou penje na 139 miliona (podatak iz Q4, 2018. godine). Trendovi pokazuju da na kvartalnom nivou ovaj servis dobija oko milion novih pretplatnika. Prošle godine kompanija je generisala neto profit od 1,2 milijarde dolara, dok je godišnji promet kompanije bio 15,8 milijardi dolara. Prema Bloomberg‑u, trenutna vrednost Netflix‑a je 154 milijarde dolara.

Amazon Prime Video je prošle godine stigao do 100 miliona članova koji imaju besplatnu pretplatu na Amazon Prime Video, dok je broj pretplatnika samo Amazon Prime Video servisa oko 26 miliona. Amazon poseduje sopstvenu streaming infrastrukturu, koju iznajmljuje i drugim streaming provajderima, pa im to predstavlja dodatni izvor zarade.

Apple Iako još uvek nije zvanično pušten u rad (očekuje se da će to biti na jesen ove godine), već se uveliko priča da će Apple‑ov streaming servis ponuditi veliki izbor visokobudžetnog originalnog sadržaja. Kao i Amazon, Apple poseduje sopstvene data centre, pa će im to pomoći da ostvare veću profitnu marginu.

HULU je jedan od veterana na polju streaming‑a, a kompanija je nedavno objavila da ima 25 miliona pretplatnika. Njihova prednost jeste to što se nalazi u vlasništvu filmskih kompanija, pa stoga imaju pristup gomili video‑sadržaja. Disney je akvizicijom 21st Century Fox‑a dobio i vlasnički udeo od 30 odsto u Hulu‑u, a i pre toga je već imao 30 odsto vlasništva (što čini ukupno 60 odsto). Pominju se i informacije da Disney pregovara o kupovini još 10 odsto akcija. U svakom slučaju, već sada za ovu kompaniju možemo da kažemo da predstavlja novu diviziju kompanije Disney.

WarnerMedia Entertainment je nastao kada je AT&T formirao pul medijskih brendova i TV kanala koje je centralizovao pod jednim krovom. Ova streaming platforma kombinuje sadržaje kompanija HBO, TNT, TBS, TruTV, CNN, CW, Cartoon Network, Warner Bros… WarnerMedia streaming servis počeće s radom tokom četvrtog kvartala 2019. godine.

NBCUniversal je kompanija u direktnom vlasništvu Comcast‑a i njegovo lansiranje predviđeno je za početak 2020. godine. Za sada se ne zna mnogo detalja o ovom servisu, ali postoje indicije da će verzija s prikazom reklama tokom filmova i serija biti besplatna za kablovske pretplatnike Comcast‑a i Sky‑a.

CBS je medijski gigant koji nekako prolazi „ispod radara“ kada su streaming servisi u pitanju. CBS poseduje dva streaming servisa, CBS Showtime i CBS All Access. Na ovom drugom je na raspolaganju nekoliko velikih filmskih franšiza, kao što su Star Trek: Discovery ili čuvena serija The Twhilight Zone (koja je i prethodnik ultrapopularnog Black Mirror serijala). U poslednjem kvartalu prošle godine CBS je imao osam miliona pretplatnika, od čega je 2,5 miliona CBS All Acces pretplatnika.

Disney Za kraj smo ostavili verovatno najiščekivaniji streaming servis. Start Disney+ servisa najavljen je za 12. novembar ove godine. JPMorgan je napravio istraživanje čiji rezultati tvrde da će ovaj servis imati više od 160 miliona pretplatnika, što će ga, ukoliko se predviđanja ispune, učiniti najvećim streaming servisom na svetu.

Domaća scena

Neki od do sada pomenutih servisa dostupni su i na teritoriji Srbije, što ne znači da su, recimo, na domaćem Netflix‑u dostupni svi sadržaji koje ovaj servis nudi u Americi, zbog licencnih prava koja nisu dostupna za naše podneblje. Upotrebom VPN servisa i drugih trikova moguće je „prevariti“ neke od servisa i tako posmatrati dodatne sadržaje, ali to su već tehnike sumnjive legalnosti, koje jednog dana mogu raditi a drugog ne, pa se nećemo njima baviti. Pored globalnih, postoje i lokalni streaming servisi koji su iz dana u dan sve popularniji.

RTS Planeta je streaming servis RTS‑a, koji predstavlja neku vrstu miksa usluga. Može se gledati živi program RTS‑a, odloženi program do 72 časa, ali i filmovi i serije koji se nalaze na listi. Količina trenutno dostupnog sadržaja nije baš velika, ali s obzirom na to da RTS ima bogatu arhivu, nadamo se da će se s vremenom povećavati. Inače, potrebno je naglasiti da su ovde na raspolaganju samo video‑sadržaji za koje RTS ima autorska prava. Servis je dostupan preko Web browser‑a ili preko aplikacija za Android i iOS mobilne uređaje. Za gledaoce u Srbiji servis je besplatan.

EON je platforma koja omogućava praćenje TV sadržaja, ali i VOD (Video on Demand). Za razliku od prethodnog servisa, u svojoj ponudi video‑kluba ima veliki broj filmova i serija. Aplikacija se već nalazi preinstalirana na novijim modelima Sony i Samsung televizora, a postoje varijante i za ostale brendove pametnih televizora za koje se može skinuti sa njihovih prodavnica aplikacija. EON može da se prati na računaru, ali i na Android i iOS uređajima.

HBO GO je online servis koji donosi neograničen pristup velikom broju hit filmova, najnovijih serija, dokumentaraca i crtanih filmova. U ponudi za naše tržište ima više od 5.800 sati video‑materijala s prevodom na srpski jezik, pri čemu je više od 450 naslova namenjeno najmlađim gledaocima. Svetske premijere HBO serija se na HBO GO servisu pojavljuju istovremeno kad i u SAD. Premijere serija drugih studija najčešće su dostupne u roku od 24 sata nakon američke premijere, a u zavisnosti od licenci za određene serije i filmove, može se desiti da na servisu budu dostupni nekoliko meseci nakon premijere.

Netflix je najpoznatija platforma za streaming na našem području. Pametni televizori uglavnom već imaju instaliranu Netflix aplikaciju, a mnogi upravljači imaju i Netflix taster za direktno pokretanje te aplikacije. Problem s nedostatkom prevoda na srpski jezik odbija mnoge korisnike u Srbiji od ovog servisa. Alternativa je upotreba hrvatskih prevoda, ali i njih nema mnogo, tako da Netflix u našoj zemlji uglavnom plaćaju korisnici kojima ne smeta da filmove i serije gledaju na engleskom jeziku. Pomenimo i da je Netflix prvi započeo trend izbacivanja kompletnih sezona serija odjednom, što znači da već od prvog dana mogu da se pogledaju sve epizode serije koju pratite.

Pickbox je regionalni streaming servisu koji „gađa“ upravo tamo gde je Netflix zakazao – korisnike koji žele da gledaju filmove i serije s prevodom na naš jezik. Ponuda naslova je dobra, ali ne može da se meri sa Netflix‑om. Ipak, sigurni smo da ćete na ovom servisu naći dosta kvalitetnih serija i filmova koje možda nećete videti ni na kom drugom servisu, pa mu vredi dati šansu.

Amazon Prime Video je još jedan veliki svetski igrač na polju streaminga koji je dostupan je u Srbiji. Amazon Prime Video donosi i 4K rezoluciju na pojedinim Samsung i LG televizorima (Ultra HD streaming), a neki od naslova imaju i HDR podršku. Ipak, količina dostupnih sadržaja za naše podneblje osetno je slabija u odnosu na ponudu u svetu. Titlovi postoje, ali ih nismo videli na srpskom jeziku, a dobra stvar je što serije i filmove možete da preuzmete i da ih kasnije gledate offline.

Može li to besplatno?

Da biste uživali u većini pomenutih servisa, morate da plaćate mesečnu pretplatu. Postoje i besplatne alternative od kojih je najbolji Tubi TV. Ovaj servis nastao je 2014. godine i trenutno u bazi poseduje više od 12.000 filmova, serija i dokumentaraca (oko 40.000 časova video‑materijala), a u toku ove godine planiran je budžet od 100 miliona dolara za nabavku novih filmova. Pri tome su svi postojeći i budući filmovi besplatni i legalni za gledanje.

Tubi platforma postoji za računar, ali i u obliku aplikacija za Android i iOS uređaje, kao i za pametne televizore. Izbor filmova je ogroman i oni su podeljeni po žanrovima, a baza se na nedeljnom nivou dopunjava desetinama novih streaming sadržaja.

Kako se obezbeđuje besplatan sadržaj? Tubi TV emituje reklame na početku, na kraju i ponekad tokom strimovanja videa. Ali ovde ima jedna caka koja nama ide na ruku. Tubi TV je prvenstveno okrenut američkim korisnicima, dok zbog GDPR‑a strimovanje za sada nije dozvoljeno na tlu Evrope. Iz nekog razloga, Srbija za Tubi TV ne pripada Evropi (barem jednom da imamo koristi od toga), pa bez problema možemo da strimujemo sav sadržaj koji je dostupan na servisu. Kod nas se čak ne prikazuju ni reklame tokom streaminga. To verovatno ima veze sa geolokacijom, jer su reklame ciljane za američke korisnike koji se na servis loguju sa američkih IP adresa. Ovo je vrlo lako proverljivo – dok god smo Tubi TV koristili sa srpskom IP adresom, reklama nije bilo. Kada smo aktivirali VPN sa američkom adresom, reklame su odmah počele da se pojavljuju.

Po kvalitetu filmova Tubi TV ne može da se meri s najvećim streaming igračima. Na ovom servisu nećete naći blokbastere, ali je izbor dovoljno veliki da svi ukućani mogu da pronađu nešto zanimljivo. Među filmovima ima dosta klasika, ali većina filmova pripada B produkciji ili nezavisnim studijima. Filmovi se mogu gledati u SD ili HD kvalitetu (najčešće u 720p), a većina ima titlove na engleskom jeziku.

Poslednjih godina uočljiv je trend da se mnogi korisnici „sele“ s tradicionalnih izvora TV signala na streaming servise

Ako sve uzmemo u obzir, za jedan servis koji ne traži novac niti pretplatu, Tubi TV donosi mnogo više nego što bismo mogli da očekujemo. U tom svetlu, ovo je pravi biser i vredi ga probati jer je jedan od najboljih načina za ulazak u svet streaming servisa.

