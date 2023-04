Lako do uštede pri kupovini uz Huawei uređaje

Svedoci smo sveopšte popularnosti aplikacija za kupovinu. Kupovina u velikim trgovinskim lancima je danas više nego ikada oslonjena na digitalne inovacije, a toga će biti sve više u narednom periodu. Najpopularnije trgovine imaju svoje aplikacije na najvažnijim platformama, a tu je svakako i AppGallery.

Svi korisnici Huawei pametnih telefona će od sada moći lako i jednostavno da skidaju apsolutno sve aplikacije na svom telefonu sa AppGallery prodavnice. AppGallery je zvanična platforma za distribuciju aplikacija na Huawei uređajima. Pošto spada u top tri aplikacije na globalnom tržištu, AppGallery nudi ogromnu ponudu aplikacija u više od 170 zemalja i regiona.

Sve aplikacije na AppGallery testirao je Huawei i mogu se slobodno i sigurno koristiti. AppGallery pruža sistem bezbednosti i zaštite celog ciklusa, koji uključuje verifikaciju pravog imena programera, proces pregleda u četiri koraka, kao i zaštitu za preuzimanje i instalaciju. Na ovaj način, AppGallery postaje pravi “one-stop-shop” iz kojeg korisnici mogu preuzeti sve željene aplikacije sa jednog mesta. Zbog ove funkcionalnosti, softverske prepreke u korišćenju Google aplikacija, koje su zabrinjavale Huawei korisnike, sada su izostale, a korisničko iskustvo je unapređeno na najviši nivo.

Među brojnim aplikacijama koje su dostupne na ovoj platformi nalaze se i dve aplikacije popularnih trgovina, Lidl i Maxi – Lidl plus i Moj Maxi. Zahvaljujući njihovom prisustvu na platformi, kupci mogu da lakše obavljaju kupovinu, bolje planiraju odlazak do radnje, balansiraju troškove, ili čak da naruče dostavu na kućnu adresu – sve to lako i jednostavno putem AppGallery prodavnice.

Kako rade aplikacije za trgovinu na AppGallery prodavnici aplikacija?

U okviru Lidl plus aplikacije moguće je pronaći povoljne kupovine, kupone, te učestvovati u programima lojalnost, ali i povremenim nagradnim igrama za kupce ovog prodajnog lanca.

Kompanija Delhaize Srbija je svoju aplikaciju Moj Maxi namenila svim potencijalnim kupcima ovog prodajnog lanca, a korisnici ove aplikacije svake nedelje mogu uštedeti na preko 30 akcija koje se organizuju samo za njih.

O novoj Huawei P seriji

Dolazeći Huawei P60 Pro ima odličan pedigre u domenu fotografije i estetike, i čini još jedan prodor u optičkom sistemu i estetskom dizajnu. Ovaj najnoviji telefon reinterpretira klasičan dizajn Huawei P serije i pravi vodeći napredak u industriji visokotehnoloških uređaja sa odličnom kamerom.

Telefoni iz P60 serije će doneti još zanimljivih karakteristika u pogledu mobilne fotografije, zbog sistema koje se sastoji iz tri sočiva i modernih tehnologija pri obradi fotografije, kao i prilagođavanja svetlosti i senke kako bi se dobio najrealističniji rezultat, baš kao što smo i navikli sa svakom novom serijom ovih Huawei uređaja. Jedna od funkcija koju sistem kamera P60 serije donosi je vrhunska fotografija u uslovima smanjenog osvetljenja, tako da će svaki detalj u svakoj situaciji biti idealno prikazan. Sigurno je da će i najnovija serija uređaja oduševiti korisnike inovativnim pristupom pri kreiranju kako spoljašnjosti, tako i softverskih rešenja. Uz standardno dobru otpornost Huawei uređaja, P60 serija donosi celodnevno korišćenje u svakoj situaciji koja zadesi korisnike.

Huawei P60 Pro može biti ostvarenje snova za sve entuzijaste koji žele da uhvate veliki broj detalja sa različitih udaljenosti, bilo da je u pitanju pejzaž u vreme zalaska sunca ili neko okupljanje sa prijateljima u mračnijem okruženju popularnog kafića. Ovog proleća kompanija Huawei će na evropska tržišta doneti pametni telefon sledeće generacije, najsavremeniji uređaj za sve one koji vole kvalitetnu fotografiju i izvanredan dizajn.

