Facebook promenio stav o Hershovom izveštaju

Facebook je revidirao svoj stav o izveštaju u kome su Sjedinjene Države umešane u uništavanje gasovoda Severni tok, promenivši oznaku sa „lažne informacije“ na „delimično lažne“. Platforma društvenih medija suočila se sa kritikama jer je u početku izveštaj označila kao lažnu.

Krajem nedelje su korisnici koji su pokušavali da podele nalog Seymour Hersh o bombardovanju Severnog toka na Facebooku otkrili da su njihovi postovi zaklonjeni poluprovidnom crnom kutijom sa porukom koja ukazuje da članak sadrži lažne informacije, prema izveštaju Russia Today. Facebook je uputio čitaoce na drugi članak na norveškom, koji su navodno sastavili pouzdani proverivači činjenica, preko veze ispod okvira.

Seymour Hersh, istaknuti istraživački novinar, tvrdi da su američki pomorski ronioci, zajedno sa svojim norveškim kolegama, postavili eksploziv na gasovode koji povezuju Rusiju i Nemačku u operaciji koju je navodno organizovala CIA u ime Bele kuće. Hershov zaključak je navodno zasnovan na informacijama iz američkog izvora sa „direktnim znanjem o operativnom planiranju“. U početku je Facebook označio Hershov članak kao lažne informacije, ali od petka je upozorenje crne kutije uklonjeno. Umesto toga, veze do Hershovog članka sada dobijaju manji tabulator ispod, što ukazuje da informacije mogu sadržati činjenične netačnosti i da se smatraju „delimično lažnim“.

Facebook je kritikovan zbog uredništva

Čitaoci koji kliknu na članak “provera činjenica” upućuju se na istu norvešku publikaciju koja je tvrdila da norveški vojni brodovi nisu bili prisutni u blizini mesta eksplozije, što je u suprotnosti sa Hershovim izveštajem o tome da su dovezli američki tim za rušenje do cilja. Članak za „proveru činjenica“ sastavio je „Faktisk“, medijska kuća koja dobija sredstva od Facebooka, norveške vlade i nekoliko norveških medijskih organizacija.

Razlog za odluku Facebooka da promeni svoju početnu oznaku sa „lažne informacije“ na „delimično lažne“ ostaje nejasan. Neki spekulišu da je kompanija možda pokušavala da izbegne kontroverzu, pošto je etiketiranje naišlo na jake kritike nezavisnih novinara i komentatora. „Facebook je odlučio da je norveški novinar u pravu, a Hersh u krivu“, napisao je u četvrtak novinar Michael Shellenberger. „Možda je norveški novinar u pravu. Šta god da je slučaj, ne bi trebalo da odlučuje Facebook.

Facebook se uzdržao od primene sličnih etiketa na izveštavanje uglednih novinskih kuća kao što su The New York Times i The Washington Post, koji se pozivaju na američke obaveštajne izvore koji tvrde da je bombaške napade orkestrirala „proukrajinska grupa“ na iznajmljenoj jahti. Međutim, naknadni izveštaji pokrenuli su pitanja o validnosti ove teorije, a Moskva je odbacila ranije navode da je odgovorna za eksplozije gasovoda kao „glupe“.

Izvor: republicworld

Podelite s prijateljima

Tweet