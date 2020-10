Lansiranje igre Cyberpunk 2077 odloženo za 10. decembar

Lansiranje igre Cyberpunk 2077 odloženo je za još tri nedelje, pa će se umesto 19. novembra pojaviti tek 10. decembra.

Do sada je moglo da se čuje da će biti „vrlo sličan, ali i vrlo različit“ od popularne i voljene igre The Witcher 3, te da će ponuditi veliki svet prepun likova, samo što će glavna kampanja biti kraća od one koju nudi The Witcher. U igru se uključio i Keanu Reeves, a kako bi potencijalnim igračima predstavio zločinom ophrvani Night City. Zainteresovani mogu da vide iste scene koje su gledali i u prethodnim kampanjama, samo što slavni glumac doprinosi tome da novi video izgleda kao neki dokumentarni film o kriminalu.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) oktobar 27, 2020

Kao razlog za odlaganje igre navedeno je to što je testiranje devet različitih verzija igre otežano zbog rada od kuće. Igra je trebalo da se pojavi još u aprilu, pa je odložena za septembar, potom za 19. novembar, a prvi trejler se pojavio još daleke 2013. godine – pre nego što su izašle konzole PS4 i Xbox One. Ostaje da se vidi hoće li se igra zaista pojaviti do kraja 2020, ili će pak prevazići i PS5 ili Xbox Series X i S.

Izvor: CNet

