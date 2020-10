Gears 5 dolazi sa ogromnim unapređenjima

Ažuriranje Gears 5 za Xbox Series X neće samo učiniti igru lepšom – već će i na više mesta postaviti poznato lice. Autori su za IGN izjavili da će vam igra dati mogućnost zamene Davea Bautiste, tačnije njegove ličnosti Batiste, kao Markusa Feniksa, tokom kampanje za jednog igrača. Do sada su glumac i rvač bili ograničeni na više igrača. Naravno, ako ne možete da zamislite nikog drugog u glavnoj ulozi, sve može ostati isto kao i do sada.

Dolazi do promena u samoj igri

Kao što je najavljeno, biće promena i u samoj igri. Režim New Game + prenosi postojeće nadogradnje Jack-a, dodaje nove skinove i uvodi mutatore režim. Takođe, biće uvedena i dva nova izuzetno teška načina prelaženja igre. Nezamisliv je klasičan pristup dodatnim poteškoćama, dok je Ironman režim za jedan život, koji može da vas drži na ivici tokom čitavog vremena igranja.

Multiplayer režim takođe ima nekoliko novih podešavanja. Predavanje više nije povezano sa vašim likom, pa možete slobodno da koristite bilo koga bez obzira na vaš stil igre. Omogućeno je i više tematskih elemenata u svakoj od operacija. Možda su vam već poznata tehnička poboljšanja za Series X i S, koja uključuju veći ukupni kvalitet tekstura i brzinu kadrova do 120 frejmova po sekundi. Igrači Xbox One neće moći da onemoguće igranje protiv drugih igrača pomoću novijih konzola, ali nećete nužno biti u nepovoljnom položaju. Kako bi se umanjila razlika, autori razvijaju poboljšanu latenciju za Xbox One. Sva ažuriranja dolaze i za postojeće konzole.

