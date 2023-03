Legend of Zelda: Nova igra stiže uskoro

Nintendo se uhvatio u koštac s velikim izazovom, budući da je najavljen nastavak jedne od najboljih igara u poslednjih deset godina.

Legend of Zelda: Breath of the Wild tako dobija nastavak, a nedavno je izašao desetominutni video u kojem može da se vidi kako novi deo Tears of the Kingdom izgleda. Tu su sveži tipovi oružja, ali i transportna sredstva – među njima i dugo najavljivana letelica koja liči na nekakav dron daleke budućnosti. Na kraju smo dobili dragocen uvid u to kako su developeri poboljšali formulu iz prethodne igre. U videu može da se vidi i kako se stiže do plutajućih ostrva, te šta se dešava ako se s te tačke padne u ambis. Nestrpljenje polako raste.

Nintendo je najavio i novi hardver za Legend of Zelda fanove, pa 28. aprila stiže Tears of the Kingdom OLED Switch koji će koštati 360 dolara. Tears of the Kingdom izlazi malo posle toga – 12. maja.

