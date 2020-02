LG robot servira hranu u restoranu u Seulu

LG Electronics je predstavio robota sposobnog da donese hranu do stola, koji se već „zaposlio“ u jednom restoranu u Seulu. LG Cloi ServeBot je autonoman robot i u stanju je da izbegava prepreke, a može da ponese do četiri posude sa hranom. Takođe, on može da se iskoristi i za vraćanje prljavih sudova u kuhinju, nakon što gosti završe sa svojim obrokom.

Pored toga, Cloi ServeBot na svom ekranu pokazuje različite facijalne ekspresije, a kada prolazi pored drugih gostiju i kada ih zaobilazi učtivo se izvinjava. Da bi gosti u restoranu znali da on prolazi, preko svojih zvučnika emituje muziku. LG je naveo da je robot upotrebljiv u situacijama kada je hrana previše vruća da bi je nosio čovek, ili kada su tanjiri sa hranom suviše teški.

Prvi robot ovog tipa nalazi se u CJ Foodville Cheiljemynso restoranu u centru Seula, koji je deo franšize za restorane u kojima se služe nudle. Na ovom projektu LG i CJ Foodville su sarađivali od aprila prošle godine. Prvi sličan robot nastao tokom ove saradnje predstavljen je u novembru i služio je za pravljenje nudli, a napravljen je za drugi lanac restorana u CJ vlasništvu. Istog meseca u Nacionalnoj univerzitetskoj bolnici u Seulu, počeo je da radi robot koji ima zadatak da pomogne zbrinjavanje pacijenata, a smešten je na odeljenju dečije intenzivne nege.

Sve ovo ukazuje da LG planira da uvede robote u sve aspekte ljudskog života, kao i da ozbiljno radi na postizanju tog cilja.

