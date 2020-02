Ginni Rometty napušta IBM

Kompanija IBM uskoro će dobiti novog kormilara, jer je Ginni Rometty odlučila da napusti firmu posle 8 godina rada. Na njeno mesto doći će Arvind Krishna, dosadašnji potpredsednik Big Blue-a za cloud i kognitivne softvere.





Šta nakon odlaska Ginni Rometty?

Jim Whitehurst, izvršni direktor Red Hat-a, za koga se smatralo da će postati novi CEO IBM-a, ipak to neće biti, ali će dobiti funkciju predsednika IBM-a. Ove odluke će stupiti na snagu 6. aprila, ali će Ginni Rometty predsedavati IBM-om sve do njene penzije, tj. do kraja 2020. godine. I ranije se očekivalo da ona ode u penziju, s obzirom na to da su prethodni izvršni direktori IBM-a odlazili sa 60. godina sa ove funkcije.

Nakon što je ova vest objavljenja, akcije IBM-a skočile su za 5%. Podatak koji zabrinjava jeste da se njenim odlaskom smanjuje broj ženskih CEO na listi kompanija Fortune 500, i da će ih od sada biti svega 32.

Povodom odlaska Ginni Rometty, Tim Hubbard, docent za menadžment Univerziteta Notr Dam i bivši IBM-ov konsultant, izjavio je da je “izlazak Ginni Rometty iz IBM-a odlazak jednog od najprestižnijih ženskih izvršnih direktora u prošloj deceniji.” On je takođe naglasio da je Ginni ostavila trajne tragove u jednoj od glavnih američkih kompanija.

Pod rukovodstvenom palicom Ginni Rometty IBM je kupio Red Hat za 34 milijardi dolara i učvrstio svoju poziciju u oblasti cloud računarstva. Upravo se zbog ovog razloga mislilo da će njen naslednik biti Whitehurst, a ne Arvind Krishna.

Ko je Arvind Krishna?

Arvind Krishna je veteran ove kompanije, sa preko 30 godina radnog iskustva u različitim oblastima. IBM je objavio da je radio na velikim projektima u oblastima veštačke inteligencije, cloud računarstva, kvantnog računarstva i tehnologije blockchain. Iz ovog razloga, on je prava osoba za “novu eru IBM-a”, navela je Ginni Rometty.

Ono što će biti zadatak novog dvojca na čelu ove uspešne kompanije jeste da održe rast zarade i prodaje koji je postavljen u poslednje vreme, zbog čega je i Wall Street pozitivno reagovao u svojim izveštajima.

