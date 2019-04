Limundo omogućio kupovinu po fiksnoj ceni

Prvi put posle 13 godina Limundo je, pored aukcija, omogućio kupoprodaju i po fiksnoj ceni! Ovo je velika promena na e-commerce tržištu i otvara nove mogućnosti kako za internet prodavce, tako i kupce.

Naime, razlika između aukcija koje su i dalje ono po čemu je Limundo prepoznatljiv jeste što kod prodaje po fiksnoj ceni ponuda nema vreme trajanja, završna cena se unapred zna, a kupac ne mora da čeka završetak aukcije već može da kupi odmah, bez čekanja.

,,Ono što je sjajno jeste da ne menjamo karakter Limunda a otvaramo nove mogućnosti za Limundovce. Svi mi koji volimo draž aukcija i uzbuđenje koje one donose – i dalje možemo da “lovimo” povoljne ponude na aukcijama i pokušamo da kupimo stvari što jeftinije, kao i da se oprobamo i zaradimo prodajući na licitacijama. Ali, kako se životni stil svih nas ubrzao, i sve manje imamo vremena da vrebamo najbolje ponude u poslednjim sekundama otvaramo novu mogućnost – prodaju po fiksnoj ceni”, kaže Milan Nićetin, CMO kompanije LimundoGrad.

U ovom trenutku, postavljanje predmeta na Limundu je besplatno! Ono što se naplaćuje jeste provizija za prodaju, u zavisnosti od toga koliko dana stoji pre kupovine. Po trenutnom stanju stvari, provizija iznosi od 7% za one koji se prodaju u prvom mesecu, do 8,5% za one predmete koji u ponudi stoje duže od 3 meseca.

Predmet po fiksnoj ceni na Limundu može da stoji 6 meseci, nakon toga se deaktivira. Detalje možete saznati i ovde.

U svakoj kategoriji i u pretrazi će moći da se filtrira prikaz svih predmeta, posebno samo aukcija ili onih koji se prodaju po fiksnoj ceni. U Limundu očekuju da će sa ovim dobiti novu dimenziju i da će servis učiniti još prihvatljivijim i za one koji nisu toliko skloni aukcijskom sistemu kupoprodaje.

Izvor: Limundo

Podelite s prijateljima

Tweet