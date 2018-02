LinkedIn profil kao šansa za poslovni uspeh

Da li spadate u grupu ljudi koji su napravili LinkedIn profil pre više godina i zaboravili da ga imaju? Ako je tako, postoji velika verovatnoća da ste stavili svoj lični brend u potencijalno rizičnu situaciju, s obzirom na to koliko se visoko LinkedIn profil obično rangira na Google pretrazi i drugim online upitima. Bilo da vam se sviđa ili ne, vaš LinkedIn profil je postao redovna stavka potencijalnih klijenata (ili poslodavaca) u njihovoj online pretrazi sa ciljem da saznaju više o tome ko ste i šta profesionalno radite. Iz tog razloga trebalo bi da imate dobar profil. Dakle, šta će oni naći kada dođu na vašu stranicu na LinkedIn-u, i koja je tajna uspešnog LinkedIn profila?

Pre svega, pobrinite se da ne pravite istu grešku kao što mnogi prave na LinkedIn-u, tako što imaju profil koji se izgleda kao virtuelni rezime. Većina profila na LinkedIn-u je ovako formulisana, govore o tome gde su radili, nagradama koje su osvojili i nazivima poslova koje su radili. Veliki problem sa tim je da vaše idealne klijente, vaše idealne poslodavce i vaše idealne kupce možda uopšte to ne zanima. Umesto toga, mnogo više su okrenuti sami sebi – brinući se o svojim profesionalnim problemima. Da biste zaista bili privlačni na LinkedIn-u, trebalo bi da kreirate ono što John Nemo, osnivač i CEO, LinkedIn Riches, autor članka zove „profil okrenut klijentu“. Umesto da bude okrenut ka sebi, vaš LinkedIn profil bi trebalo da gađa vašu ciljanu publiku. Trebalo bi da se fokusira na ono šta možete da uradite za klijente ili poslodavce, probleme koje rešavate za vašu specifičnu ciljnu publiku kroz usluge i proizvode koje pružate i tako dalje. Iako nikad nije doživeo da vidi LinkedIn (ili čak Internet), Dale Carnegie je znao o čemu govori kada je napisao ove reči u svom bestseleru iz 1936. godine “Kako pobediti prijatelje i uticati na ljude”: “Zašto da pričamo o onome šta želimo? To je detinjasto, apsurdno. Naravno, da ste zainteresovani za ono što želite, i da ste potpuno zainteresovani za to, međutim niko drugi nije. Svi ostali smo isti kao vi: zainteresovani smo za ono šta želimo. Dakle, jedini način na svetu da utičete na druge ljude jeste da govorite o onome šta oni žele i da im pokažete kako do toga da dođu. “

Ako to primenimo na LinkedIn, trebalo bi da napravite profil koji govori o tome šta vaši potencijalni klijenti ili poslodavci žele, a zatim im pokazuje kako rad sa vama može da im pomogne da dođu do toga. U svakom slučaju, dugujete svom ličnom (i profesionalnom) online brendu da imate dobar LinkedIn profil, naročito zato što će potencijalni klijenti i poslodavci gledati vašu stranicu, bez obzira da li se to vam dopada ili ne.

Izvor: Inc.com

Podelite s prijateljima

Tweet