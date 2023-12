Linux kernel 6.6 je sledeća verzija sa dugoročnom podrškom

Ako pratite Linux, nećete biti iznenađeni vestima sa Linux Plumbers konferencije u Ričmondu, Virdžinija, da je nedavno objavljeni Linux 6.6 sledeća verzija sa dugoročnom podrškom (LTS) za Linux.

Zvanično je – sledeća verzija Linux-a sa dugoročnom podrškom (LTS), je Linux 6.6 iz oktobra 2023

Neki su mislili da bi sledeće izdanje moglo biti još uvek neobjavljeni kernel Linux 6.7. Uostalom, održavalac stabilne grane Linux jezgra, Greg Kroah-Hartman, rekao je da će poslednji kernel godine biti verzija sa dugoročnom podrškom. Međutim, ne očekuje se da ogromno ažuriranje 6.7 vidi svetlost dana pre sledeće godine.

Treba napomenuti da je prvi kandidat za izdanje 6.7 izašao tek 12. novembra. I kako je napisao Linus Torvalds: “Ovo je najveći prozor za spajanje koji smo ikada imali, sa 15,4 hiljada ne-spojenih promena.”

Linux 6.7 će takođe uključivati brojne nove funkcije, kao što je bcachefs fajl sistem, koji je novi robusni fajl sistem sa kopiranjem prilikom pisanja (COW – copy-on-write) koji se diči novim karakteristikama uz održavanje visokih performansi. Linux 6.7 će takođe uključivati podršku za Nvidia-in GPU System Processor (GSP) firmware u Nouveau open-source grafičkom drajveru i mnogo ažuriranja u vezi sa mrežom. To je veliko izdanje u svakom smislu reči.

U međuvremenu, Linux 6.6 donosi mnogo dobrih funkcija. To uključuje KSMBD In-Kernel SMB3 Server, Earliest Eligible Virtual Deadline First (EEVDF) Scheduler i podršku za Intel-ov Shadow Stack. Linux 6.6 već pokreće vrhunske distribucije, poput Arch Linux, openSUSE Tumbleweed i Fedora Linux. Do sledeće godine, biće pokretač u glavnim distribucijama, uključujući sledeću verziju Ubuntu 24.04 od strane Canonical-a.

Kao LTS verzija, Linux 6.6 kernel će imati podršku do decembra 2026. U budućnosti će biti manje LTS Linux kernela. Ubuduće će se Linux kerneli LTS smanjivati sa šest na dve godine.

Trenutno postoji šest LTS Linux kernela – 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19 i 4.14. Prema dosadašnjem postupku, 4.14 će se povući u januaru 2024. i biće dodat drugi kernel. Međutim, ubuduće ih neće zamenjivati kada se 4.14 i sledeća dva isključe.

Objašnjenje za ovu promenu zasniva se na dva glavna faktora. Prvo, ljudi ne koriste starije LTS verzije. Zašto trošiti novac i vreme na projekte kada stoje neiskorišćeni? Drugi glavni razlog je taj što su održavaoci koda Linux-a iscrpljeni. Ima previše posla, a premalo ruku za rukovanje opterećenjem.

Ako zaista želite da zadržite određeni Linux kernel koji dugo vremena radi, imate opcije. Jedna je korišćenje Linux Foundation Civil Infrastructure Platform (CIP) super-dugoročno stabilnog (SLTS) jezgra. Ova jezgra pokreću okruženja u kojima se izvršava industrijska hardverska oprema koristeći CIP referentnu hardver i Debian 11 – i nisu za opštu upotrebu.

Međutim, ako zaista želite kernel na koje možete računati tokom decenije, Canonical je nedavno potvrdio podršku za Linux kernele koje koristi u svojim LTS Ubuntu izdanjima tokom 10 godina. Kako je objasnila kompanija Canonical: “Canonical-ovi napori za održavanje i podrška potpuno su nezavisni od upstream LTS i nastaviće se kao i ranije. Uprkos promenama u podršci upstream LTS, Canonical ostaje posvećen pružanju pouzdane podrške za Ubuntu kernel, obezbeđujući da Linux zajednica i preduzeća mogu i dalje da se oslanjaju na stabilan i siguran softver.”

Dakle, ako želite da koristite, na primer, Ubuntu 20.04 na svojim računarima do početka 2030, Canonical će vam to omogućiti. Kompanija stavlja “dugo” u dugoročnu podršku.

S obzirom na brzu promenu u računarstvu, međutim, prozorski period podrške od dve godine za glavni Linux kernel možda je ono što će većina vas zaista koristiti.

Izvor: Zdnet

