Linux računar veličine novčića

VoCore2 je interesantan i uspešan Indiegogo projekat. Radi se o potpuno funkcionalnom računaru na matičnoj ploči površine jednog inča. Na ploči se nalazi procesor od 580 MHz, 128 MB RAM-a, Wi-Fi antena, kao i konektori za video, mrežu, USB i MicroSD karticu.

Prva verzija VoCore računara napravljena je pre dve godine, nakon što je na Indiegogo sajtu prikupljeno 104.000 USD za ovaj projekat. Računar je zasnovan na Linux OS-u i može da se koristi kao potpuno funkcionalan wireless ruter. Može da bude VPN gejtvej, stanica za reprodukciju muzike… I ne samo to – on je dovoljno snažan da se na njemu pokrene i DOOM. Kao dodatni plus je što je VoCore i softverski i hardverski, uključujući i šematski prikaz dizajna matične ploče, potpuno otvorenog koda, tako da korisnicima obezbeđuje punu kontrolu.

Nova verzija, VoCore2 biće uskoro dostupna po ceni od 18 USD (osnovna verzija, procesor sa matičnom pločom), dok će ultimate verzija sa docking stanicom koja poseduje USB, mrežni i MicroSD slot koštati 45 USD. Takođe, na raspolaganju su i kamera po ceni od 40 USD, kao i ekran dijagonale 4“ po ceni od 34 USD.

Izvor: TechCrunch

