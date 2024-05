Little Kitty, Big City stiže početkom maja

Posle ogromnog uspeha Stray-a, svet je vapio za još jednom velikom igrom o mačkama. Pa, na naše molbe je odgovoreno. Simpatična mačka Little Kitty, Big City biće dostupna za preuzimanje 9. maja za više platformi, uključujući Switch, Xbox One, Xbox Series X/S i PC preko Steam-a. Košta 25 dolara i sada su dostupne prednarudžbe, a vlasnici Switch-a za sada dobijaju 10 posto popusta. To je takođe Game Pass izdanje od prvog dana.

Autor skoro dve decenije radio u kompaniji Valve

Postoji novi trejler, koji je otkriven na Nintendovom najnovijem Indie World Showcase događaju. Izgleda veoma slatko. Igrate kao mačka i istražujete grad inspirisan Japanom, upadate u nestašluke i nosite gomilu kostima. To je prijatna igra, tako da ne očekujte da će vas krvoločni sajberpank nasilnici juriti po gradu.

Vizuelni prikazi sa senkom su divni, a „mini-otvoreni svet“ izgleda kao da je prepun stvari koje treba da se uradi, ljudi koji nerviraju i mesta natopljena suncem da dobro odspavaju. Nikada nećemo u potpunosti razumeti šta se dešava u mozgu naših omiljenih mačaka, one su ipak vanzemaljci, ali ova igra će nam barem dati malo vremena u njihovim cipelama/šapama.

Ovu igru radi studio pod nazivom Double Dagger Studio, koju je pokrenuo veteran igara Matt T. Wood, koji je proveo skoro dve decenije usavršavajući svoj zanat u Valve-u. Radio je na čitavoj gomili igrica koje izgledaju kao polarna suprotnost mačjem simu, kao što su Left 4 Dead, Portal 2 i CS:GO. Uprkos ovom pedigreu, Little Kitty, Big City nema borbe i poredi se sa klasičnim pričama kao što su Alisa u zemlji čuda i Čarobnjak iz Oza.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet