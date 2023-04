Lord of the Rings: Gollum stiže 25. maja

Lord of the Rings: Gollum biće konačno dostupan 25. maja na PC-u, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Verzija za Switch će biti dostupna kasnije tokom godine. Iako je mehanika igre do sada poznata, ovo i dalje obećava da će biti neštonovo ako niste oduševljeni hack-and-slash igrama Monolith-a.

Lord of the Rings euforija i dalje traje

Golum tokom prvih nekoliko poglavlja The Fellowship of the Ring nije kavgadžija, i mora da se šunja i penje da bi preživeo. I što je najvažnije, bitka unutar njegovog iskvarenog uma igra ključnu ulogu. Morate da birate između prepuštanja Golumovim mračnijim impulsima ili držanja za komadiće ljubaznosti iz Smeagola. Iako je ovo originalna priča zasnovana na knjigama, naići ćete na poznate likove i kretati se svetom koji je u velikoj meri inspirisan filmovima Lord of the Rings.

Lord of the Rings: Gollum prvobitno je predstavljen 2019. godine, a čak i tada se nije očekivalo da će stići do 2021. Ta godina je došla i prošla, a čak se ni probno izdanje u septembru 2022. nije dogodilo nakon odlaganja. Tajming bi mogao da ide u prilog igri. Amazonova emisija The Rings of Power je veliki uspeh, a kuća za filmske efekte Weta Workshop pravi sopstvenu igru smeštenu u franšizi. Postoji obnovljeno interesovanje za hobite i orke, a Golum bi mogao imati koristi od te potražnje.

