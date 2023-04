Novi browser Tor projekta fokusiran na privatnost ne koristi Tor mrežu

Projekat Tor, organizacija koja stoji iza anonimne mreže i browsera, pomaže u pokretanju browsera fokusiranog na privatnost koji je napravljen da se poveže na VPN umesto na decentralizovanu onion mrežu.

Mullvad browser treba da se koristi sa VPN-om, a ne onion mrežom

Zove se Mullvad browser, nazvan po kompaniji Mullvad VPN sa kojom je partner na projektu, i dostupan je za Windows, Mac ili Linux. Glavni cilj browsera Mullvad je otežati oglašivačima i drugim kompanijama da vas prate preko interneta. To radi tako što radi na smanjenju „otiska prsta“ vašeg browsera, termina koji opisuje sve metapodatke koje sajtovi mogu da prikupe da bi jedinstveno identifikovali vaš uređaj. Vaš otisak prsta može da se sastoji od jednostavnih stvari, poput browsera i operativnog sistema koji koristite, do invazivnijih informacija, kao što su fontovi i ekstenzije koje ste instalirali i kojim ulaznim/izlaznim uređajima vaš browser ima pristup.

Gledanje na sve te faktore može olakšati jedinstvenu identifikaciju samo na osnovu vašeg otiska prsta, bez potrebe za stvarima kao što su kolačići ili druge tehnologije za praćenje. Podrazumevano, browser Mullvad otežava web-sajtovima da vas identifikuje maskirajući te metapodatke. Takođe blokira kolačiće i tragače trećih strana, a dolazi sa nekoliko unapred instaliranih dodataka koji dodatno smanjuju vaš otisak prsta. (Drugi browseri koji se fokusiraju na privatnost kao što je Brave kažu da blokiraju otiske prstiju, ali dolaze sa mnogo ekstenzija koje bi se mogli identifikovati ako web lokacija može da zaobiđe njihovu zaštitu.)

Moguće je konfigurisati browser kao što je FireFox, na kojem se zasniva browser Mullvad (i Tor browser), da ima slične zaštite. Međutim, za to bi bio potreban bar izvestan nivo tehničke pameti, jer morate da znate koje prekidače da okrenete i da imate poverenja da ste sve uhvatili.

Ideja sa Mullvadom je da se za sve to pobrine za vas; možete samo da ga otvorite i osećate se prilično uverenim da vas nije lako pratiti. „Razvijanje ovog browsera sa Mullvadom podrazumeva pružanje ljudima više opcija privatnosti za svakodnevno pregledanje i onemogućavanje u iizvesnoj meri trenutnog poslovnog modela iskorišćavanja podataka o ponašanju ljudi“, rekla je Izabela Fernandes, izvršna direktorka The Tor projekta, koja je citirana u saopštenju za štampu.

Da budemo jasni, ove mere su manje korisne ako pokušavate da se sakrijete od praćenja vlade i organa za sprovođenje zakona kao što su NSA, FBI ili strane koje rade za druge vlade širom sveta. Za svakoga ko ima dovoljno resursa, postoje načini za praćenje internet aktivnosti koji prevazilaze praćenje piksela i kolačića trećih strana.

Međutim, većina korisnika ne oseća potrebu za takvom zaštitom. Uz sve svoje prednosti privatnosti, standardni Tor browser nije nužno najprijatniji za korisnika, a najveća mana je to što je često spor, a sajtovi napravljeni za običan web saobraćaj neće uvek biti dobri sa njim. To su funkcije kako vas štiti – šifrovanjem vašeg saobraćaja i skakutanjem po celom svetu – ali to može biti potpuno preterano ako je sve što pokušavate da uradite – da izbegnete oglase.

Prema rečima Pavela Zonefa, portparola projekta Tor, browser Mullvad je veoma sličan Tor browseru, samo se povezuje na internet preko VPN-a, a ne Tor mreže. (Ne mora da bude ni Mullvadov VPN; ako koristite drugu uslugu kojoj verujete, ili ako ste napravili sopstvenu, možete je koristiti.) Mullvad browser takođe ne nudi korisničko iskustvo za obilazak cenzure Tor browsera, pristup. na onion sajtove ili usluge, ili „izolaciju kola i integraciju sa novim identitetom“. Ali opet, ako ne znate koje su to stvari, to verovatno i nije velika briga.

Mullvad browser će i dalje verovatno imati neke nedostatke upotrebljivosti koje ne biste pronašli u Chrome-u ili drugom glavnom browseru. Neke web lokacije postaju manje upotrebljive zbog određenih postavki privatnosti i neće raditi ispravno, a ako stalno koristite njegovu funkciju čišćenja kolačića, možda ćete morati češće da se prijavljujete na usluge. Ali ako ste voljni da napravite te kompromise za šansu za veću privatnost na webu, to bi moglo biti dobro mesto za početak – iako je vredno imati na umu da, da biste se sakrili u gomili, zapravo mora da postoji gomila. Ako ste jedina osoba koja koristi browser Mullvad, moglo bi biti prilično lako uzeti otiske prstiju.

