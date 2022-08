Loša procena: Niko ne igra Netflix igre

Netflix je svojim pretplatnicima 2021. godine ponudio pristup besplatnim video igrama, ali ih prema poslednjim podacima igra manje od 1% pretplatnika, a to je – malo.

Nedavno je najavljeno još igara, kao da je sve u najboljem redu. U novembru prošle godine su privukle pažnju medija, ali ne i korisnika. Prvih pet naslova je obećavalo: Stranger Things: The Game, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up i Shooting Hoops, a oni koji su ih probali kažu da uopšte nisu loše. Dakle, nije problem u kvalitetu.

Od novembra je izašlo ukupno 25 mobilnih igara koje korisnici mogu da preuzmu preko Netflix aplikacije. Dostupne su i za Android i za iOS, a kao najbolja se ističe Into The Breach. U igrama nema reklama i niko ništa ne mora da plati, ali ni to nije dovoljno.

Netflix igre su do sada preuzete nešto preko 23 miliona puta, a za njih se dnevno interesuje oko 1,7 miliona duša. Ako se ima u vidu da Netflix ima preko 201 miliona korisnika, to nije baš dobar rezultat. Eksperti ističu da na stotine loših mobilnih igara imaju mnogo više interesenata, što znači da problem nije u igrama.

Kompanija je obećala da će se broj igara u biblioteci duplirati do kraja godine, ali je pitanje vremena kada će se od projekta odustati – 1% korisnika je ipak sitnica. Budući da već postoji problem s masovnim napuštanjem platforme, vrlo je verovatno da će se Netflix fokusirati na ono što privlači veći broj korisnika. Ako igre to uskoro ne postanu, ne postoji razlog da se na njima i dalje insistira.

