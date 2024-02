MacBook i Chromebook računari su najkomplikovaniji za popravku

Analiza koju je sprovela američka Public Interest Research Group (PIRG) ukazuje da su Chromebook i MacBook laptop računari najteži i najkomplikovaniji za popravku. Apple i Google su već dugo na meti kritika zbog prodaje uređaja koji se teško popravljaju. PIRG čak veruje da ove dve kompanije ne uspevaju (ili ne žele) da prave uređaje koji se lakše rastavljaju i popravljaju.

„Failing the Fix (2024)“ izveštaj zasniva se na oceni indeksa popravke, koji je neophodan za laptop računare i neke druge elektronske uređaje koji se prodaju u Francuskoj. Međutim, PIRG je dao veću vrednost indeksu rastavljanja nego što je to u originalnom slučaju, što uključuje i dostupnost i cenu rezervnih delova. Pored toga, ocenjivana je i dostupnost dokumenata i procedura popravke. Između ostalog, to se odnosi na mogućnost resetovanja i update-a softvera i firmvera.

U analizi je testirano 139 modela laptopa i zaključeno je da Chromebook-ovi, iako su pristupačniji od drugih modela, i dalje su znatno teži za popravku, prvenstveno jer su dobili nižu ocenu za mogućnost rastavljanja (14.9) u odnosu na prosek drugih laptop računara (15.2). Ukupno je testirano 10 Chromebook-ova, koje su proizveli Acer, Asus, Dell i HP, pri čemu je njihova prosečna ocena „popravljivosti“ bila 6.3, dok je prosek za sve druge testirane računare bio 7.0.

Među ne-Chromebook računarima, Apple laptopovi su se pokazali kao najteži za popravak. To nije iznenađenje, jer je Apple odavno poznat po dizajnu koji „žrtvuje“ lakošu popravke. Ipak, u odnosu na prošlogodišnji izveštaj, vidi se neki pomak. Apple je obezbedio dokumentaciju, učinio je rezervne delove dostupnijim i donekle jeftinijim, mada to još uvek nije dovoljno da bi dostigao konkurenciju.

Generalno gledano, noviji laptop računari postaju sve teži za popravak. U prethodnom izveštaju, prosečan indeks rasklapanja računara bio je 7.5, a ove godine je pao na 7.3.

Izvor: ArsTechnica

Podelite s prijateljima

Tweet