Mafia ‘Titanic Mod’: Mafijaši na slavnom brodu

Originalna igra Mafia: The City of Lost Heaven je 2006. imala jedva četiri godine, a poštovaoci su već tada počeli da rade na modu koji je u igru trebalo da doda ceo Titanik. Petnaest godina kasnije prvi deo projekta je stigao do igrača.

“The Titanic Mod” od početka ima za cilj da ponudi jednu od najdetaljnijih i najtačnijih 3D rekreacija slavnog broda, te da na njega pusti igrače Mafie. Oni koji uđu na brod mogu slobodno da lutaju, a krajnji plan je da se uvedu misije koje će mafijaše spojiti s Titanikom.

Za razvijanje novog moda najzaslužniji je jedan čovek – Robin Bongaarts, entuzijasta koji je u projekat uložio čitavih petnaest godina. Prvi deo masivnog moda je konačno objavljen 20. avgusta, ali još uvek ne sadrži misije, te nema deo u kojem brod udara u glečer i tone. Nisu završeni ni svi delovi plovila, ali igrači mogu da istražuju neverovatno detaljne prostore koji su gotovi.

Oni koji žele da isprobaju Titanik mod moraju da poseduju verziju originalne igre koja nema druge modove, ili Steam i GOG open-world verzije.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet