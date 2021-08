vivo V21 5G – novi kralj selfija

Kineska kompanija vivo je još pre nekoliko meseci izbacila pametni telefon V21 5G. Na prvi pogled i po specifikacijama, izgleda veoma lepo, kompaktno, s mnoštvom najnovijih mogućnosti. S obzirom na to da su vivo uređaji od juna ove godine dostupni u Srbiji, prošle nedelje smo objavili review Y72 5G modela, a sada na test nam je stigao upravo V21 5G

Model vivo V21 5G je najnoviji predstavnik u premijum srednjem segmentu, koji ima za cilj da odgovori na nekoliko zahteva ljubitelja kamera, i to čini sa stilom. Ostavlja upečatljiv utisak, a njegova elegantna spoljašnjost tome umnogome doprinosi. Takođe, ima nekoliko interesantnih „kečeva u rukavu”, kao i nekih inovativnih dostignuća.

Telefon vivo V21 5G dolazi u dve konfiguracije, 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB, i dve boje, Dusk Blue i Sunset Dazzle. Kod nas na testu je bio uređaj sa 128 GB u gradijentnom tonu Dusk Blue.

Dizajn i ekran

V21 5G lako možemo da svrstamo u grupu lepših telefona. Izuzetno je tanak sa 7,29 mm i teži samo 176 g, što ga čini neverovatno lakim za rukovanje i upotrebu u dužem periodu, što je luksuz koji se retko sreće ovih dana.

Uređaj ima lepu zadnju stranu izrađenu od kvalitetne plastike s mat finišom i gradijentnim tonom. Plastičan okvir ima metalni finiš sa iskošenim ivicama i zaobljenim uglovima, a u pakovanju se nalazi i providna zaštitna maska. Taster za uključivanje ima hrapaviju teksturu dok su za kontrolu jačine zvuka glatki, a postavljeni su na desnoj strani uređaja. Nosač SIM kartice, USB Type-C port i zvučnik nalaze se na donjoj ivici uređaja. Interesantno je da, iako telefon dolazi u paketu s parom slušalica, nema 3,5-mm ulaz, već je proizvođač za tu namenu spakovao adapter. Ukoliko vam to deluje komplikovano, uvek možete da se povežete preko nekih bluetooth slušalica.

Modul kamere je takođe na zadnjoj strani, ne štrči mnogo i nije upadljiv, pogotovo kada ima masku na sebi.

Na prednjoj strani je 6,44-inčni AMOLED Full HD+ ekran koji daje jarku sliku, bogatu bojama i dovoljno je osvetljen da se može koristiti čak i pod direktnom sunčevom svetlošću. Ekran ima frekvenciju osvežavanja 90 Hz, što čini prelaze glatkim. Zapravo, u podešavanjima možete da izaberete frekvenciju osvežavanja od 60 Hz, 90 Hz ili pak želite Smart Switch opciju, to jest da sam uređaj optimizuje u skladu s trenutnim potrebama i korišćenjem, što je možda i najbolje rešenje.

Kamere

Ovde stvari postaju mnogo interesantnije. Ako snimate TikTok video-zapise ili poznajete nekoga ko se time bavi, već znate važnost selfi formata video-zapisa. Drugim rečima, sve veći broj ljudi, posebno mladih, želi pristupačne telefone koji su više i bolje usmereni na snimanje selfija i selfi video-sadržaja. Ako spadate u tu kategoriju, obavezno razmislite o modelu vivo V21 5G koji sa zadnje strane ima primarni senzor od 64 MP uparen sa objektivom od 8 MP za širokougaone i bokeh snimke i makro objektivom od 2 MP za snimanje sitnih detalja. Postavka kamere nudi OIS (optička stabilizacija slike) za poboljšanje kvaliteta fotografija, a tu je i EIS. Na prednjoj strani nalazi se OIS selfi kamera od čak 44 MP, koju prate ne jedan, već dva LED blica sa obe strane kamere. Sa ovakvim postavkama i mogućnostima, može se sa sigurnošću reći da je vivo V21 5G telefon fokusiran na kameru, s naglaskom na selfije.

Utisci s našeg testa su da V21 5G može da zabeleži veoma jasne snimke i fotografije bogate bojama i mnoštvom detalja. Po dnevnom svetlu i dobrom osvetljenju fotografije su odlične, ali čak i snimci pri slabom osvetljenju ispadnu prilično dobri pogotovo u Night režimu. Voleli bismo da je korisnički interfejs kamere malo jasniji, te da je pristup širokougaonom režimu više izražen. Nalazi se u glavnom korisničkom interfejsu i dolazi pod opcijom Lens u donjem desnom delu i utisak je da ga nije baš lako pronaći i koristiti.

Portretni snimci nude dobro detektovanje ivica i podesivi bokeh, dajući prirodan pečat vašim fotografijama. Međutim, makro snimci su najmanje impresivni u nedostatku direktnog sunčevog svetla. Rezultati bi mogli biti bolji, ali s druge strane, koliko često uopšte koristite makro objektiv.

Snimci kamerama vivo V21 5G telefona

Ako volite da pravite selfije, V21 ima prilično impresivnu kameru. Selfiji su detaljni, bogati bojama i imaju uravnotežen dinamički raspon, a dobri su za objavljivanje na društvenim mrežama čak i bez ikakvih izmena i editovanja iako sam telefon ima pregršt beauty opcija, od onih koje telefoni već imaju za uklanjanje fleka i mladeža sa lica, preko onih za mršaviji i izduženiji izgled lica do podešavanja oblika usana i očiju. Međutim najinteresantnija opcija u Portrait režimu je Pose koja vam daje zaista veliki izbor poza za fotografisanje i to ne samo sebe već i u paru ili pak grupnih fotografija sa prijateljima. Kada odaberete željenu pozu na ekranu vam se žutom isprekidanom linijom pokažu okviri koji vam služe kao pokazatelj kako da se namestite i napravite savršen selfi.

Ono što će posebno biti interesantno ljubiteljima fotografije je da postoji opcija Double exposure to jest dvostruka ekspozicija. Ranije je to bilo rezervisano samo za profesionalne fotografe a sa ovim uređajem umetničke fotografije su dostupne u dva klika.

Softver i performanse

V21 5G pokreće 7-nm čipset MediaTek Dimensity 800U 5G, a što se tiče softvera, dolazi s najnovijim Android-om 11 i Funtouch OS 11.1 korisničkim interfejsom. Nismo primetili neke veće probleme tokom testa, telefon je bio više nego sposoban za lako rešavanje svakodnevnih zadataka. Međutim, primetili smo neke lagove tokom igranja i blago zagrevanje, ali ništa alarmantno.

Ono što nas je prijatno iznenadilo jesu zaista mnogobrojne opcije prilagođavanja sistema sebi i svojim potrebama. Počnimo prvo od zaključanog ekrana. Ovde se može prilagoditi mnogo toga, pa tako možete da promenite stil i podesite pozadine koje se dinamički menjaju. Takođe, možete staviti svoj tekst tu, u slučaju da izgubite telefon.

Statične slike na zaključanom ekranu su super, ali Funtouch OS 11.1 ide mnogo dalje od toga. Postoji mnogo animacija, svetlosnih efekata i drugih vizuelnih mogućnosti za podešavanje i prilagođavanje vezanih za opcije poput čitanja otiska prsta, otključavanja, dobijanja obaveštenja i punjenja telefona. Tastatura takođe ima neverovatan broj opcija i mogućnosti za prilagođavanje. Funtouch OS vam omogućava da na neki način prilagodite skoro sve njih. Iskreno, broj opcija je pomalo zapanjujući i veoma impresivan.

Pošto vivo V21 5G ima AMOLED ekran, funkcija Always On Display može da dođe do izražaja. U skladu sa ostatkom OS-a, ovde ne nedostaje opcija prilagođavanja. Uključene su i neke velike funkcionalne izmene, poput mogućnosti pokretanja AOD-a po rasporedu ili prilikom detekcije kretanja telefona.

Postoji i Ultra Game Mode, koji ima svoj meni za podešavanja. Neke od značajnih opcija ovde uključuju pomoćnika u igri i meni sa bočne strane kom pristupate prevlačenjem na ekranu udesno. Takođe, podešavanja kvaliteta zvuka specifična za igru, zajedno sa 4D Game Vibration, koji hvata određene zvukove, poput pucnjave, i pretvara ih u vibraciju. Opcija slika u slici, kao što ime sugeriše, omogućava brz način postavljanja plutajućeg prozora preko pokrenute aplikacije.

Autoplay sa isključenim ekranom je prilično zanimljiv i nije nešto što vidite svaki dan. Omogućava vam da isključite ekran V21 5G bez pauziranja pokrenute aplikacije ili igre. Ovo bi moglo biti korisno za očuvanje baterije, dok ostajete neaktivni u određenim igrama. Konačno, Esports Mode je takođe zanimljiva opcija na vivo V21 5G. Radi uobičajene stvari, poput ograničavanja ometanja i čini se da je posebno povezan sa Arena of Valor KPL turnirima, u koje je uključen vivo.

Sve u svemu, primetili smo da se V21 ponaša kao pouzdan svakodnevni saputnik i da se prilično dobro nosi sa svim dnevnim zadacima pa i više od toga.

Baterija i cena

V21 5G poseduje bateriju od 4.000 mAh, koja je u jednom punjenju isporučila više od pet sati rada. Uređaj podržava brzo punjenje od 33 W, što štedi dragoceno vreme koje se troši na punjenje telefona. Ali impresivno je kako tako tanak telefon može da obezbedi dnevno trajanje baterije pri umerenoj upotrebi. V21 5G ovde zarađuje dodatne poene.

vivo V21 5G je telefon koji se s cenom od 56.999 dinara za model sa 8 GB i 128 GB skladišnog prostora, svakako nalazi u konkurenciji premijum srednjeg ranga, gde se već utrkuju brendovi kao što su Samsung i Xiaomi. Ovo je veoma dobar početak, ali to znači i da ima ozbiljan posao pred sobom ako želi da ostane konkurentan u ovoj industriji. Da li nam vivo sprema nova prijatna iznenađenja kao ovo, saznaćemo u narednoj sezoni.

Korisna adresa: vivo.com/rs

