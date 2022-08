Manje od jednog procenta Netflix pretplatnika igra igre

Netflix-ov ulaz u svet igara ne ide baš tako dobro kao što je ova streaming kompanija očekivala. Prema analizi koju je sprovela kompanija Apptopia, do sada su igre sa ove platforme preuzete 23.3 miliona puta, a u proseku ih svakodnevno koristi oko 1.7 miliona pretplatnika. S obzirom da Netflix ima oko 221 milion pretplatnika, to znači da igre koristi manje od jednog procenta pretplatnika.

Netflix je tim povodom objavio da ne očekuju da će njihova gaming divizija odmah postati profitabilna. Naveli su da se ona još uvek nalazi u eksperimentalnoj fazi i da trenutno probaju različite stvari i pristupe. Ostaje pitanje, koliko dugo će kompanija to tolerisati, naročito ako se ima u vidu da su u poslednjem kvartalu izgubili skoro milion pretplatnika.

Ulaganja u gaming nisu mala. Kompanija nije objavila mnogo detalja koliko košta proširenje njihovog portfolija, ali se zna da je početkom godine za 72 miliona dolara kupila Next Games, studio koji je napravio igru Stranger Things: Puzzle Tales. Takođe, obezbedili su ekskluzivni ugovor na nekoliko popularnih mobilnih indie naslova, kao što Spiritfarer i Into the Breach. Međutim, ako se te investicije uskoro ne isplate, male su šanse da će Netflix i dalje investirati u tom pravcu.

Izvor: Engadget

