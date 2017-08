Manje poznata opcija na Facebook-u omogućava vam da vidite svaku fotografiju koju ste lajkovali

Društvene mreže su postale skup svih aktivnosti svojih korisnika, te svedočanstvo o svim prijatnim, ali i neprijatnim iskustvima. Tako nas Facebook svakodnevno podseća na stare fotografije i postove uz pomoć opcije On This Day, a jedna druga, manje poznata, opcija mogla bi da bude podjednako zanimljiva, ili neprijatna – postoji jednostavan način na koji možete da vidite sve fotografije koje ste lajkovali na ovoj društvenoj mreži, a isto možete da učinite i za sve druge korisnike koje pratite.

Da biste došli do ove opcije dovoljno je da u pretraživač, koji se nalazi u vrhu Facebook stranice, ukucate „Photos liked by me”, a ako želite da vidite fotografije koje je lajkovao neki od vaših prijatelja dovoljno je da u polje ukucate “Photos liked by…” praćeno imenom korisnika čiji vas lajkovi interesuju.

Omogućeno vam je i da filtrirate fotografije prema datumu, mestu, imenu korisnika koji ih je postavio, što će vam olakšati pretraživanje fotografija koje ste vi, ili neko od drugih korisnika, lajkovali od dana kad ste se priključili ovoj društvenoj mreži.

Ovaj pretraživač za fotografije je samo jedna od manje poznatih Facebook opcija koja u poslednje vreme zabavlja, ali i plaši, korisnike.

