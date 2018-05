Marketing i blockchain tehnologija

Činjenica je da istoriju ponavljaju oni koji nisu ništa naučili iz prethodnih događaja, a to može da se primeni i na ono što se danas događa sa blockchain tehnologijom.

Naime, ako se vratimo na početak devedesetih godina prošlog veka, a u svitanje internet ere, doći ćemo do zaključka da u to vreme niko nije znao kakav će uticaj internet imati u budućnosti, te da je to zapravo početak takozvane „digitalne zlatne groznice.“ Kako je vreme proticalo, internet domeni su se pretvorili u dragocenu valutu, te su preduzimači počeli da traže načine da svoje poslovanje presele u online dimenziju.

Tako je, na primer, domen Toys.com 2009. godine prodat kompaniji Toys R Us za više od pet miliona dolara, a to je tek jedna u nizu priča o „istorijskim prodajama domena.“ U to vreme se na domene gledalo kao na staze ka garantovanom poslovnom uspehu, te su kompanije poput Toys.com i Pets.com osnivane pod parolom „ako je sagradiš, klijenti će sami doći.“ Pets.com, koja je osnovana još 1998, zaradila je više od 82 miliona dolara od inicijalne javne ponude (IPO), da bi kasnije bila označena kao jedna od najvećih dot-com propasti, budući da je u prvim mesecima 2000. godine izgubila 147 miliona dolara, da bi do kraja godine objavila bankrot. Propast je počela nakon što je kompanija potrošila milione dolara na reklamnu kampanju za igračke za pse, koja je, istina, postala prilično popularna, ali je ciljna grupa kampanje bila potpuno pogrešna, budući da je bila kreirana za mase, umesto da se koncentrisala na manju grupu koja bi osigurala uspeh e-poslovanja.

Ono što se početkom devedesetih događalo sa internetom, danas važi za blockchain tehnologiju, budući da ova postaje nova tehnološka infrastruktura. Ipak, mnogi su i dalje više koncentrisani na kriptovalute nego na blockchain tehnologiju, budući da je smatraju „trenutnom modom.“ Neki stručnjaci pak tvrde da je tehnologija prilično savršena, budući da omogućava beleženje svake transakcije, a bez mogućnosti naknadne promene. Tako se, na primer, Visa, MasterCard i American Express osećaju ugroženo zbog ovakvog načina pružanja sigurnosti, budući da bi besplatne, ili transakcije sa zanemarljivim nadoknadama, koje se obavljaju velikom brzinom, mogle da ugroze dosadašnju kreditnu industriju. Iako Bitkoin i druge kriptovalute još uvek nisu priznati kao validni načini plaćanja, blockchain predstavlja pretnju tradicionalnim načinima plaćanja.

Mnoge startap kompanije ipak već traže načine za implementaciju blockchain tehnologije, te IBM i Overstock.com već ozbiljno rade na tom polju, a prema agenciji Juniper Researc, IBM je rangiran kao prvi na polju blockchain tehnologije. Ove kompanije u blockchain tehnologiji vide način da dodatno osiguraju informacije o korisnicima, a već je uvreženo mišljenje da će blockchain tehnologija doneti revoluciju na polju poslovanja, budući da se podacima u okviru ove tehnologije može verovati bez obzira na to ko učestvuje u lancu razmene.

I tu na scenu stupa lekcija iz istorije, te marketinga, budući da blockchain preduzimači mogu prilično da nauče na primeru interneta, te izbegnu propast dot-com mehura. Najpre je neophodno da se osigura poslovna strana, te da se utvrdi koliko je kompanija tehnološki održiva i koliko efikasno posluje. Jednom kada se učvrsti poslovni plan, marketing i promocija su najbolji način za postizanje uspeha neke blockchain kompanije. Demografski podaci, te određivanje psihografskih trendova su efektivne marketinške tehnike koje mogu da se koriste kako bi se locirali potencijalni korisnici, te kako bi se razumelo njihovo ponašanje na osnovu kojeg bi kompanija mogla da se pozicionira.

Inovativna marketinška rešenja su dobar način da se neka kompanija probije kroz buku na tržištu, te svoju poruku prenese pravoj publici. Neophodno je da oni koji tek počinju sa poslom plasiraju snažne podatke i algoritme, a kako bi svoju poruku i brend mogli da predstave ključnim investitorima, te svoju kompaniju prikažu kao ozbiljnog igrača na tržištu. Sa sve većim brojem startap kompanija koje ulaze na polje blockchain tehnologije, od ključne važnosti je da se još na početku razviju marketinške strategije koje će kompaniju predstaviti kao kompetentnu na tržištu na kojem je konkurencija sve ozbiljnija. Da bi se u tome uspelo, potrebno je da se napuste jučerašnje marketinške strategije, budući da su već zastarele.

Upravo zbog toga je važno da se od početka investira u razvoj brenda, te promociju, da bi se kasnije došlo do rezultata, a pre svega uz pomoć strateškog marketinga, čiji je cilj da uspostavi proces pomoću kojeg rukovodioci marketinga formulišu i primenjuju strategije, a radi dostizanja postavljenih ciljeva u datim uslovima okruženja i samog preduzeća. Takav marketing podrazumeva moderan pristup upravljanju kampanjom, a pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini, dok okolina vrši stalan uticaj na preduzeće, ali i preduzeće na okolinu u kojoj egzistira i kojoj se prilagođava.

Izvor: Forbes

