Suosnivač WhatsApp-a napušta kompaniju

Suosnivač WhatsApp-a, aplikacije za dopisivanje koju je Facebook kupio za oko 19 milijardi dolara 2014. godine, napušta kompaniju. Jan Koum je u svom Facebook postu napisao da je vreme „da krene dalje“ i da počne da se bavi stvarima van tehnologije.

Kada je, pre otprilike četiri godine, WhatsApp prodat Facebook-u, bila je to jedna od najvećih poslovnih akvizicija u tehnološkom sektoru do tada. Facebook tada nije kupio samo platformu za dopisivanje (ima on i svoju), nego je prava vrednost WhatsApp-a bila u broju novih korisnika kojima je Facebook ovim dobio pristup – njih tada više od 450 miliona. Danas WhatsApp ima gotovo 1,5 milijardi korisnika, i nije se preterano promenio od tada. Međutim, zabrinutost kod Jan Koum-a, uz Brian Acton-a suosnivača WhatsApp-a i dugo vremena njegovog prvog čoveka, tiče se privatnosti podataka, područja koje je Facebook-u ionako bolna tačka. Nakon nekoliko razilaženja u mišljenjima vezano za oglašavanje i privatnost, kao i navodnih sukoba oko strategije kojom bi ova aplikacija trebalo dalje da se razvija, Jan Koum je odlučio da napusti Facebook, u kojem je bio zaposlen od njihovog preuzimanja WhatsApp-a. Svoj odlazak najavio je na svom Facebook profilu, ali bez ulaženja u detalje o sukobima o kojima su izveštavali mediji.

Kako navodi Washington Post, Koum odlazi iz Facebook-a jer tamo postoje težnje da se u WhatsApp-u oslabi enkripcijska zaštita i da Facebook počne da koristi podatke o korisnicima aplikacije za plasiranje ciljanih oglasa. I jedno i drugo ide protiv obećanja koja je Koum odavno dao sebi i korisnicima, pa je sada odlučio da ne želi više da vodi takve bitke i da mu je bolje da krene svojim putem. WhatsApp-u i njegovim korisnicima Koum poručuje kako će i dalje „navijati“ za njih, samo od spolja, dok će se baviti drugim stvarima.

