Mars helikopter uspešno poleteo po treći put

Izgleda da je čovečanstvo savladalo letenje iznad drugih planeta, budući da se Ingenuity helikopter agencije NASA po treći put vinuo u marsovska nebesa.

NASA je od 2014. godine radila na dizajnu helikoptera, a u početku se sumnjalo da će uopšte stići do planiranog odredišta. Tri godine kasnije prvi zemaljski helikopter je stigao na Crvenu planetu, te je zajedno sa roverom 18. februara preživeo sletanje – takozvanih „sedam minuta užasa“. Ubrzo nakon toga počeo je da reaguje na komande sa Zemlje, a u Jet Propulsion Laboratory agencije NASA su tada stigli podaci na osnovu kojih je zaključeno da helikopter funkcioniše kao što je planirano. Punjenje baterija počelo je 20. februara, a bilo je planirano da se za početak napune do 35%, i da se akcija periodično ponavlja u narednih nekoliko meseci, kako bi helikopter ostao topao na ledenoj površini Marsa (temperature se spuštaju i do -90 stepeni Celzijusove skale).

Mars helikopter je u nedelju, 25. aprila, poleteo po treći put, te oborio sopstvene rekorde u brzini i pređenoj razdaljini. Ovoga puta je leteo na visini od skoro pet metara (4,8), što je slično kao i tokom drugog leta. Razlika je u razdaljini koju je preleteo – skoro 50 metara, brzinom od oko dva metra u sekundi.

Perseverance rover je svojom kamerom zabeležio čitav događaj, a helikopter je i sam napravio neke nove fotografije. Ingenuity će za nekoliko dana poleteti i četvrti put, kada se očekuju još bolji rezultati.

