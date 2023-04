Maserati slavi GranTurismo na Milanskoj nedelji mode

Maserati je preksinoć organizovao proslavu u čast svog novog modela GranTurismo, zajedno sa ličnostima iz sveta mode, šoubiznisa, sporta i muzike, u svojoj novoj maloprodajnoj radnji u Milanu u srcu prestonice dizajna Italije. Trozubac je predstavio svoj GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary zajedno sa tri remek-dela – GranTurismo One Off Prisma i GranTurismo One Off Luce, koje je dizajnirao Maserati Centro Stile, kao i GranTurismo One Off Ouroboros, osmišljen na osnovu neustrašive inspiracije japanskog pionira ulične kulture i prijatelja Trozupca Hiroši Fudživara.

Pionir stila i globalni ambasador brenda Dejvid Bekam prisustvovao je događaju kako bi odao lično priznanje novom GranTurismu, zajedno sa japanskim dizajnerom Hirošijem Fudživarom, italijanskim pijanistom i kompozitorom Dardustom i italijanskom glumicom Matildom De Anđelis, koji su podigli svoje čaše i proslavili ikonu – prvo dizajniran 1947. godine s ciljem da se unapredi segment vrhunskih sportskih automobila za duga putovanja.

GranTurismo One Off Prisma je prefinjeno umetničko delo, opremljen Nettuno V6 motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i posvećen nasleđu ovog slavnog automobila. Karoserija je izrađena na osnovu hromatskog spoja koji se sastoji od 14 različitih boja – sve ručno farbanih – sa ukrasnim detaljima s više od 8.500 slova koji su ručno naneseni i ručno lakirani jedan po jedan, formirajući nazive Maseratijevih automobila. Dve boje gledaju unapred u budućnost, dok je ostalih dvanaest odabrano iz nijansi najpopularnijih GranTurismo modela iz prošlosti, kao što su karakteristični Amaranto iz 1947, Maserati A6 1.500, i Oro Longchamps, koji je prosvetlio izgled Maseratija Khamsina iz 1973. godine.

GranTurismo One Off Luce predstavlja izjavu o inovaciji i održivosti, sa potpuno električnim Folgore motorom, koja bukvalno odražava Maseratijevo eksperimentisanje i konstantno istraživanje. Izgled je izražen kroz originalni hromatski ogledalni monolit, ugraviran dinamičkim laserski urezanom šarom i ofarban u skoro odsutnu boju koja čini da se konture automobila stapaju sa okolinom. Unutrašnjost predstavlja himnu budućnosti jer je napravljena od ECONIL® – regenerisanog najlonskog prediva – što rezultira jedinstvenom estetskom metamorfozom: monohromatska plava unutrašnjost podseća na more iz kojeg potiče navedeni održivi materijal. Oblici sedišta su podvučeni, sa prisustvom nekoliko grafika na centralnim delovima, laserski iscrtani sa gradijent podlogom u kontrastu. Rezultat su dve kontrastne tehnike, iznutra i spolja: ogledalo koje skoro pa sakriva automobil i laser koji ima za cilj da odražava snažan i dubok trag Maseratijeve duše, tehničke performanse i zadivljujuću lepotu.

Klaus Buse, šef dizajna u Maseratiju, izjavio je sledeće: „GranTurismo Prisma je oda našem 75-godišnjem nasleđu i znanju koje je proželo sve automobile koje je Maserati napravio tokom vremena. GranTurismo Luce je naša budućnost, gleda unapred, u savršenoj ravnoteži sa Prismom. Suština svakog od njih zavisi od drugog. U smislu inovacije, Prisma izražava svu lepotu i izvrsnost italijanske izrade, kao i majstorstvo u slikanju i boji; Luce otkriva svu tehnologiju razvijenu na osnovu Folgore, kombinujući naš napredni stav i italijansku kreativnost”.

Nakon dugogodišnjeg partnerstva sa japanskim brendom Fragment, započetog 2021. godine, Maserati je predstavio GranTurismo One Off Ouroboros, virtuelni Fuoriserie GranTurismo koji je dizajnirao inovator ulične kulture Hiroši Fudživara, kao sopstvenu kreativnu interpretaciju savremenog GranTurisma u potpuno električnoj Folgore verziji. Inspirisan „Ouroborosom“, gnostičkim simbolom koji izražava jedinstvo svih stvari koje nikada ne nestaju, ali neprestano menjaju formu u večnom ciklusu razaranja i rekreacije, Fudživara je osmislio jedinstveni automobil koji neprimetno spaja karakteristične elemente dizajna odabranih modela Maseratija iz prošlosti. Dizajn Granturismo Ouroborosa kombinuje prednju rešetku modela A6GCS Berlinetta Pininfarina i bočne otvore za ventilaciju 3500 GT – ikone elegancije 1950-ih – zajedno sa pokrivenim okruglim farovima koji su karakterisali trkačke automobile iz 1960-ih, kao što je Maserati Tipo 151. Novi kovani točkovi inspirisani su pionirskim felnama od legure magnezijuma koje je Bora predstavio 1970-ih, dok su povezana zadnja svetla direktna referenca na revolucionarni dizajn Shamal-a iz 1980-ih – 1990-ih.

Hiroši Fudživara, idejni tvorac Fragmenta, izjavio je sledeće: „GranTurismo Ouroboros je zamišljen kao vizuelna i kulturna veza između različitih era dizajna Maseratija i sadašnje generacije GranTurismo. Radili smo sa Maseratijevim timom da povežemo vrhunac tehnologije i performansi današnjih modela sa ikonama stila koje su stvarale i podsticale mit tokom decenija“.

U toku večere i kao deo Fragment-ove saradnje, Fudživara je dao poseban pregled ekskluzivne kolekcije kapsula inspirisane luksuznim putovanjem u Maserati GranTurismu, sa novim logotipom dizajniranim kao auto-klub, kombinujući logo Trident-a i Fragment-a, sa omažom Modeni i Tokiju, matičnim gradovima dva brenda. Kolekcija – dostupna od leta 2023. godine na Maserati.com i u odabranim salonima Maseratija – uključuje majice kratkih rukava, dukseve sa rajsferšlusom, trenerke – dostupne u crnoj i beloj boji – kao i crni kačket, držač ključeva u obliku prvog Maseratija GranTurismo A6 1.500, torba, kolekcionarska mapa Italije koju je dizajnirao Jorgo Tloupas, kao i ćebe od kašmira, prenosiva stolica i sto, kreirani zajedno sa Helinox-om za savršeni odmor tokom nezaboravne velike turneje Maseratijem.

Konačno, tokom događaja je prikazana nepogrešiva privlačnost ograničenog izdanja kao što je GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary. Izrađen u četiri jedinstvene konfiguracije, ukupno 300 jedinica – 75 za svaku verziju sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, u bojama Grigio Lamiera i Nero Cometa, i 75 za električnu verziju Folgore, u nijansama Rame Folgore i Blu Inchiostro – ovo vozilo slavi kvintesenciju Italijanskog luksuza u smislu performansi i predstavlja svedočanstvo o idealnoj ravnoteži između lepote i funkcionalnosti, bez ikakvog razmetanja.

Ova fantastična remek-dela, na četiri točka ili digitalno, otelotvoruju Maseratijevo nasleđe projektovano u budućnost, te su kreirani u okviru Fuoriserie, programa prilagođavanja Trident-a, koji omogućava klijentima da izraze svoju sopstvenu ličnost i kreativnost kroz dizajn jedinstvenih vozila. Nakon globalnog pregleda na Milanskoj nedelji dizajna, ova umetnička dela će putovati širom sveta tokom serije proslava u čast modela Maserati GranTurismo, obezbeđujući ljubiteljima automobila priliku da ih dožive izbliza i lično.

