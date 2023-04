Windows 11 dobio bezbednosnu ispravku – ali je pokvario neke PC igre

Korisnici Windows 11 u nekim slučajevima vide bezbednosnu grešku uzrokovanu ažuriranjem Microsoft-ovog ugrađenog antivirusa za OS, i čini se da izaziva haos sa određenim igrama koje koriste softver protiv varanja (i druge probleme uopšte).

Sukob anti-cheat softvera znači da su Destiny 2 i Valorant u problemu

Nakon najnovijeg ažuriranja za Microsoft Defender – onog koji se automatski gura u aplikaciju – pogođeni korisnici vide zbunjujuće upozorenje koje glasi: “Kernel-mode Hardware-enforced Stack Protection is off. Your device may be vulnerable.”

Ukratko, ovo je sveže ažurirana bezbednosna funkcija Windows 11 (koja je uvedena sa 22H2) koja koristi procesor da softveru ili igricama pruži dodatnu sigurnost (štiti memorijski stack i sprečava potencijalnog napadača da iskoristi priliku za pokretanje zlonamernog koda).

Upozorenje iz aplikacije Windows Security daje korisniku mogućnost da ponovo uključi zaštitu steka, ali problem je u tome što ako se to uradi, ono ne funkcioniše (u nekim slučajevima, u svakom slučaju) – i upozorenje se nastavlja.

Osnovni problem je očigledan sukob drajvera, iako se čini da su u mnogim slučajevima funkcije protiv varanja one koje ozbiljno utiču na rad sa Windows 11.

U svakom slučaju, ako pokušate da „pregledate nekompatibilne drajvere“ da biste rešili problem, Windows 11 u nekim slučajevima ne dobije ništa – bukvalno proizvodi prazan panel. Uz to, drugi korisnik koji je imao problem sa Phantasy Star Online 2 otkrio je da je ukazano na nekompatibilni ‘driver’ i da je to datoteka koja pripada GameGuard-u (proizvod protiv varanja za tu igru). Deinstaliranje PSO2 rešilo je problem, tako da izgleda da je sukob sa GameGuard-om.

Nisu samo stari naslovi poput PSO2 pogođeni ovim problemom, već i novije igre, uključujući Destiny 2 i Valorant, koje takođe koriste sisteme protiv varanja. Pored problema sa samom greškom, imamo izveštaje o ljudima koji mogu uspešno da uključe funkciju zaštite steka, ali to onda izaziva pad nekih od njihovih igara (PUBG na primer).

Ova bezbednosna opcija je očigledno upravo ažurirana da bi zamenila Local Security Authority (LSA), koji je i sam imao grešku od kumulativnog ažuriranja za Windows 11 za mart 2023. LSA je ustrajao u tome da govori korisnicima da je isključen, kada, u stvari, nije.

Ukratko, čini se da je popravka za jedan problem izazvala ozbiljnije probleme, što nije prijatno stanje (mada to nije ništa što ranije nismo videli sa Windows-om).

Nije jasno koliko je rasprostranjen novi sukob kompatibilnosti zaštite stekova, ali već postoji veliki broj izveštaja na različitim onlajn forumima – i nisu pogođeni samo igrači (ali izgleda da igre izazivaju mnoge probleme sa kojima se suočavamo u ovom trenutku).

Ako naiđete na ovu grešku, kao što je gore navedeno, jedan od načina je da deinstalirate igru (sa anti-cheat-om). Naravno, to nije idealno, pogotovo ako je jedna od vaših omiljenih.

Neki ljudi uspevaju da uspešno uključe opciju zaštite steka nakon što su naišli na grešku, ali tada neke igre ili aplikacije padaju. Opet, to nije idealno. Ili biste jednostavno mogli da ostavite ovu funkciju isključenu, ali to ne izgleda baš razumno, jer vam nedostaje element (potencijalno važan) bezbednosne zaštite.

Budući da još uvek nije otkriveno zadovoljavajuće rešenje, nadamo se da će Microsoft ovo istražiti i da će uskoro dati neke savete.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet