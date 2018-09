Matić: U prvih šest meseci izvoz u IT sektoru milijardu evra

Izvoz IT industrije u prvoj polovini ove godine iznosio je milijardu evra, što čini 10% bruto domaćeg proizvoda (BDP), izjavila je danas državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i ocenila da je jedan od najvećih problema digitalizacije u Srbiji nerazvijena infrastruktura.

Matić je na petoj regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama “Digital 2018.”, rekla je da prošle godine izvoz IT sektora iznosio 900 miliona evra i da se na osnovu rezultata u prvoj polovini godine može očekivati rast od 30%. Prema njenim rečima, prilivi od IT industrije bili bi značajno veći da je postoji razvijenija infrastruktura. Ukazala je da je jedan od najvećih izazova u procesu digitalizacije uspostavljanje širokopojasnog interneta kojim je tenutno pokriveno 60% teritorije.

Matić je rekla da bi ulaganje od 110 miliona evra u širokopojasni internet dovelo do rasta u IT sektoru za 16%, što bi omogućilo rast BDP od dva do 2,5%. “Na osnovu ovih podataka je jasno da digitalizacija ne može da bude zahtev, to je imperativ vremena”, istakla je Matić i dodala da je prošle godine samo u jednom minutu u svetu prosečno razmenjeno 3,7 miliona poruka preko društvenih mreža i poslato 188 e-mailova. Srbija se, prema njenim rečima, visoko kotira kao zemlja kada je u pitanju sajber bezbednost i razvoj informacionog društva.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je, otvarajući skup, da su IT sektor i kultura “dobro povezani”, ali da ima dosta posla kako bi se stvorilo virtuelno kulturno nasleđe. Vukosavljević je istakao da je digitalizacija kulturnog nasleđa jedan od prioriteta ministarstva, jer na taj način bogata kulturna građa postaje pristupačnija i vidljivija, posebno ona koja se čuva u arhivima biblioteka i ustanova. Naveo je da će se posebno voditi računa o zaštiti jezika i pisma, naročito ćiriličnog pisma, i da će se raditi na unapređivanju njegove upotrebe na internetu. Govoreći o digitalizaciji medija, Vukosavljević je samo rekao da tehnološke promene ne mogu zaobići ni novu medijsku strategiju i da se nameće potreba za “fleksibilnim i gipkim zakonskim rešenjima”.

Tradicionalan govornik regionalne konferencije, ambasador Velike Britanije Denis Kif rekao je da je njegova zemlja pomogla uspostavljanje e-uprave sa pet miliona evra. Govorio je o promenama u digitalnoj sferi koje je uočio za tri godine od kako je ambasador u Srbiji, što je objasnio opisom ljubimca Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije. “Forin ofis ima mačka koji se zove Palmer i mačak ima svoj tviter nalog”, istakao je Kif. Zaključio je da je došlo “novo vreme diplomatije” uvođenjem novih tehnologija, što dokazuje činjenica da je “mobilni telefon zamenio ambasadorsku tašnu, u nekim slučajevima čak i celu kancelariju”.

Izvor: Beta