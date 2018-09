6 alternativa Google aplikacijama

Google je napunio 20 godina, što je veliki uspeh vredan poštovanja. Za to vreme kompanija je prešla put od entuzijastičnog malog tima do globalnog giganta koji pruža usluge milijardama ljudi. Kompanija je paralelno sa razvojem jačala svoje pozicije, uspostavljajući dominaciju na internet tržištu kakva nije viđena do sada. Postavlja se opravdano pitanje – da li smo previše vezani za Google usluge?

Šta bi se desilo kad bi Google bio hakovan ili ukoliko bi kompanija odlučila da vam blokira nalog? U tom slučaju ne biste imali pristup Gmailu ali i svim propratnim uslugama koje vam čuvaju podatke. Blokiranjem Google usluga ostali biste bez bekapovanih fotografija, videa, važnih fajlova i kontakta u imeniku koji su pohranjeni online. Ovo nije toliko daleko od realnosti, a često jednostavno nemamo alternativu – ko uopšte radi bekap bekapa?

Da li smo previše zavisni od Googlea?

Poslednji slučaj cenzurisanja sadržaja od strane megakorporacija je Aleks Džouns, medijski predvodnik američke ekstremne desnice i autor kompanije Info Wars. On je zbog svojih stavova (kakvi god da su) uklonjen sa servisa najvećih kompanija, nakon pritiska pojedinih medija.

Nebitno je kakvog ste političkog opredeljenja i da li podržavate ili ne stavove koje on zastupa. Poenta je da su velike kompanije postale previše moćne upravo jer smo se navikli da za video koristimo YouTube, da internet pretražujemo preko Googlea a sajtove posećujemo preko Chrome browsera.

Ukoliko ne želite da budete zavisni od Google servisa imate nekoliko opcija:

pređite na Apple (i budite zavisni od druge mega-korporacije),

pređite na olovku i papir, fiksni telefon i odselite se u šumu,

pronađite kvalitetne alternative Google aplikacijama.

Probaćemo da vam predstavimo alternative koje minimizuju rizik od kompletnog gubljenja podataka tako što ćete rasporediti svoje podatke na više servisa. Dodatni plus je ako ne volite previše američke IT gigante, a nemate ništa protiv da budete u zagrljaju ruskih kompanija.

1. Outlook umesto Gmail-a

Pronaći alternativu Gmailu je najlakši posao zbog brojnih online email servisa. Ukoliko želite slično iskustvo kao što je gmail, a obožavate da vam iskaču reklame i da vas servis spamuje promo mejlovima, onda je za vas Yahoo Mail. Ako ipak više volite čisto iskustvo, odlična alternativa je Outlook.com. Znamo, šta ćete reći – Microsoftu nije strano “analiziranje” sadržaja korisnika, ali budimo iskreni, ako imate Windows, Outlook vam je najmanja briga. Novi Outlook ima dosta novih funkcija koje konkurišu Gmailu, a tu je i par opcija kojih ni nema na Googleovom mejlu. Takođe, sa Windows 10 operativnim sistemom stiže “olakšana” verzija Outlook-a koja može sasvim lepo da posluži kao bazični e-mail klijent.

2. Firefox umesto Chrome-a

Dobri stari Firefox je oduvek bio alternativa Chromeu ali kako nije deo velikog paketa aplikacija nikad nije dostigao popularnost kao Chrome. Firefox je čak i superioran u mnogim stvarima u odnosu na Chrome, pa je tako poznat po tome što “jede” manje resursa. Firefox je besplatni open source projekat koji razvija Mozilla fondacija, što je velika razlika u odnosu na jedan Google.

Na ovaj način ćete svakako biti manje zavisni od ove američke korporacije, a skoro pa nećete primetiti razliku u korisničkom iskustvu jer je upravo Firefox uveo mnoge opcije koje su sada standard.

3. HERE WeGo umesto Google Maps

Kad su mape u pitanju, ne postoji bolja alternativa Mapama od aplikacije HERE WeGo aplikacije koja u skoro svemu superiornija. Reč je o zajedničkom projektu više auto kompanija (Audi AG, BMW AG i Daimler AG) koji besplatno nudi GPS usluge. HERE je alternativa ne samo Google Mapsu već i svim GPS uređajima i aplikacijama, jer bukvalno nijedna ne nudi besplatnu offline GPS uslugu. Ako putujete negde sigurno ste se već prebacili na HERE. Dodatni bonus je što u ovom slučaju niko ne prati tajno vaše kretanje, čak i kad to eksplicitno zabranite.

4. Yandex.disk umesto Google Drive

Ukoliko vam je dosta američkog špijuniranja, okrenite se ruskoj braći i dopustite im da vas malo oni nadgledaju. Šalu na stranu, Yandex.disk je odlična alternativa Google Driveu, nudeći skoro iste stvari kao i Drive, s tom razlikom što dobijate 10 GB prostora koji možete (besplatno) da povećate do ukupno 42 GB ukoliko aktivirate auto-update Android ili iOS telefona. Yandex je najveća ruska IT kompanija koja ima uvezano više servisa koji nudi usluge poput Google, pa i više od toga.

5. Vimeo umesto YouTube

Zamislite da vam obrišu nalog i nestanu vam svi video klipovi neprocenjive vrednosti koje ste postavljali godinama. Istina je da po popularnosti YouTube nema konkurenciju, ali ukoliko nemate ambicije da postanete YouTuber onda je izbor prilično velik. Za početak Vimeo nudi skoro iste opcije kao YouTube, a čak je i prilično popularna platforma pa se nećete osećati kao da ste prešli s konja na magarca. Mnoge kompanije su počele da koriste Vimeo, što govori o pouzdanosti platforme.

6. Vkontakte umesto Google+

Šalimo se, niko živ ne koristi Google+. Reč je o jednom od retkih velikih promašaja kompanije, koji doduše nikog nije iznenadio. Facebook je toliko dominantan da je bilo sasvim očekivano da Google doživi fijasko sa svojom društvenom mrežom. I pored guranja pod nos ovog servisa Google korisnicima, svi smo kolektivno izignorisali ovu opciju. Ovde možemo samo da govorimo o alternativama za Facebook. Od mnogih opcija, tu je Vkontakte koji čak i ima dosta korisnika iz Srbije, koji su mahom rusofili. Ukoliko vam je to privlačno, izbor je jasan.

