Matične ploče već podržavaju neobjavljene, nenajavljene Intelove procesore 13. generacije

Intelovi procesori nove generacije za desktop računare još nisu objavljeni ili čak najavljeni.

Prvi procesori “Raptor Lake” očekuju se negde ove jesen

Pod kodnim imenom „Raptor Lake“, verovatno će biti brendirani kao Core čipovi 13. generacije, a glasine sugerišu da ćemo ih videti negde u septembru ili oktobru, ali Intel još uvek nije zvanično rekao ništa. Međutim, to ne sprečava proizvođače matičnih ploča da ažuriraju svoje postojeće matične ploče kako bi podržale nove čipove. U poslednjih mesec dana, Asus, ASRock, MSI i (najskorije) Gigabyte su objavili ažuriranja BIOS-a koja podržavaju CPU sledeće generacije u matičnim pločama serije Z690, H670, B660 i H610 ili su najavili planove da to urade uskoro. Ovo čini dve stvari za proizvođače računara.

Za one koji su već napravili računare zasnovane na 12. generaciji Alder Lake CPU-a, to znači zagarantovan put nadogradnje do CPU-a 13. generacije za korisnike koji žele ili trebaju da koriste najnovije, najbrže čipove. Što je još važnije, to znači da ljudi mogu da preskoče nove Z790 matične ploče i da se odluče za jeftinije matične ploče iz serije 600 ako žele da naprave potpuno novi sistem kada izađu procesori Raptor Lake. Kada Raptor Lake čipovi budu zvanično pušteni u prodaju, ova početna ažuriranja BIOS-a će verovatno biti praćena drugima koji dodaju više funkcija, ispravljaju greške i poboljšavaju performanse. Asus, sa svoje strane, kaže da je početno ažuriranje BIOS-a „samo za potrebe uključivanja i nije pogodno za testiranje performansi“.

Intel-ovi skupovi čipova i matične ploče podržavaju dve generacije CPU-a pre nego što budu zamenjeni, što se često poklapa sa fizičkom promenom CPU socketa. Ali to nije uvek slučaj; matične ploče zasnovane na H410 i B460 čipsetima koji su fokusirani na budžet generalno nisu mogli da se nadograde da rade sa desktop CPU-ima 11. generacije, iako su soketi bili fizički kompatibilni, a skupovi čipova H470 i Z470 više klase mogli bi da podržavaju i 10. i 11. gen čips. Proizvođači matičnih ploča objavljuju ažuriranja BIOS-a za sve svoje ploče iz serije 600, a ne samo za one skupe, tako da ovaj problem segmentacije ne bi trebalo da postoji ovog puta.

Očekuje se da će Intelova Raptor Lake arhitektura biti relativno malo osveženje za Alder Lake, a tehnička dokumentacija sugeriše da i E-jezgra i P-jezgra u Raptor Lake čipovima koriste istu arhitekturu kao i njihove kolege iz Alder Lake-a. To ne znači da Raptor Lake neće biti brži — postoji mnogo stvari koje možete učiniti da povećate brzinu čipa osim ažuriranja njegove arhitekture, uključujući povećanje broja jezgara i brzine takta. Intel je godinama koristio ove metode da poboljša performanse svoje Skilake arhitekture. Intel takođe neće biti jedini proizvođač procesora koji će ove jeseni objaviti nadogradnje. AMD-ova Rizen 7000 serija i Zen 4 arhitektura biće ovde pre kraja godine, a glasine sugerišu da Apple takođe planira da objavi nove M2 Pro i M2 Max procesore u istom vremenskom okviru.

Izvor: Arstechnica

