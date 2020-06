Mesec dana u kosmosu: NASA zadovoljna Crew Dragon kapsulom

Poznato je da je jedan od većih prioriteta kompanije SpaceX transport ljudske posade do neke tačke u svemiru, a konačno i do Marsa. Za sada su letovi usmereni samo ka Internacionalnoj svemirskoj stanici, a mesec dana od uspešnog lansiranja Crew Dragon kapsula, koja je do Internacionalne stanice ponela kosmonaute Douga Hurleya i Boba Behnkena, i dalje je na stanici. Iz agencije NASA kažu da su kapsulom zadovoljni, što znači da je ono što se nazivali „istorijskim lansiranjem“ postalo istorijska misija.

Jedno od najvećih pitanja tokom priprema za lansiranje bilo je to koliko kapsula može da izdrži u svemiru, budući da je prva, lansirana 209. godine, na stanici provela manje od nedelju dana, što nije bilo dovoljno da bi se došlo do velikih zaključaka. Najveći problem su solarni paneli, budući da s eoni najbrže razgrađuju u kosmičkim uslovima, a bez njih Crew Dragon ostaje i bez energije.

Otkada se prikačila za stanicu kapsula se puni jednom nedeljno, a kako bi se utvrdilo da li ploče ispravno funkcionišu. Ploče za sada proizvode više energije nego što se očekivalo, što znači da čitava kapsula funkcioniše bolje od planiranog. Zamišljeno je da kapsula na stanici ostane 114 dana, i za sada izgleda da će uspeti da izađe u susret tom očekivanju.

Misija će put matične planete ipak krenuti za oko šest nedelja, a osnovni razlog je to što je primarna misija kosmonauta da testiraju kapsulu, pa ih NASA i SpaceX željno iščekuju kako bi nastavili sa daljim razvijanjem kapsule. Gde će se Dragon spustiti kada stigne na Zemlju zavisi i od vremenskih uslova, a u opticaju je deo Atlantskog okeana u blizini Floride, te Meksički zaliv.

