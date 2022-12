Microsoft će možda omogućiti Call of Duty iskustvo na Nintendo Switch-u

Microsoft obećava da će doneti Call of Duti Nintendo-u i da će nastaviti da ga čini dostupnim na konzolama ove potonje tokom 10 godina ako njegova akvizicija Activision Blizzard-a prođe. Fil Spenser, izvršni direktor kompanije Microsoft Gaming, najavio je ovo na Tviteru, dodajući da je „Majkrosoft posvećen pružanju više igara većem broju ljudi – kako god oni odlučili da igraju“. Spenser je ranije rekao tokom intervjua da kompanija namerava da tretira Call of Duti kao Minecraft koji je dostupan na svim platformama i da bi on „voleo da vidi [igru]“ na Svitch-u. 10-godišnja obaveza potencijalno znači da će franšiza biti objavljena i za trenutne naslednike Svitch-a.

CoD na Switch-u?

Pored toga, Spenser je na Tviteru objavio da će Microsoft nastaviti da nudi CoD na Steam-u, pored Ksbok-a, nakon što se ugovor zaključi. Kako piše The Nev Iork Times, ova najava bi mogla biti potez za smirivanje Federalne trgovinske komisije i za privlačenje regulatora na svoju stranu. Publikacija kaže da se očekuje da će FTC razgovarati o kupovini na sastanku iza zatvorenih vrata u četvrtak, gde će agencija odlučiti da li da preduzme korake da blokira posao.

U nedavnom izveštaju Politico-a se tvrdi da Microsoft nije uspeo da ubedi osoblje FTC-a koje je pregledalo akviziciju svojim argumentima i da će komisija verovatno podneti antimonopolsku tužbu da je blokira već ovog meseca. FTC je navodno zabrinut da bi kupovina dala Microsoftu nepravednu prednost i da bi smanjila konkurenciju na tržištu.

U članku napisanom za The Vall Street Journal, predsednik Majkrosofta Bred Smit branio je akviziciju i tvrdio da je to dobro za igrače. Tužba FTC-a za blokiranje ugovora “bila bi velika greška”, rekao je on, i umesto toga naštetila bi konkurenciji u industriji. Smit je takođe rekao da je Microsoft ponudio Soniju, najglasnijem neslaganju za spajanje, 10-godišnji ugovor kojim se osigurava da će sva nova CoD izdanja biti dostupna na PlaiStation-u istog dana kada izađu za Ksbok. „Otvoreni smo da pružimo istu posvećenost drugim platformama i učinimo to pravno primenjivim od strane regulatora u SAD, Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji“, napisao je on. Ostaje da se vidi da li su ovi napori dovoljni da uvere regulatore da kupovina ne bi bila štetna za industriju.

