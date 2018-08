Microsoft donosi Windows Hello za logovanje bez lozinki

Microsoft Edge počeo je da podržava specifikacije za Web Authentication opciju, što znači da će Windows 10 korisnici moći da se loguju na sajtove uz pomoć Windows Hello bez upotrebe lozinki. Naime, ova najava dolazi kao deo Microsoft-ove inicijative, čiji je cilj svet bez lozinki, budući da Windows Hello omogućava logovanje uz pomoć prepoznavanja lica, otiska prsta, PIN kodova, te nosivih FIDO2 uređaja.

CR verzija web autentifikacije predstavlja najtemeljitiju podršku za ovu funkciju do sada, te zamenjuje lozinke biometrikom, a za web-servise i online načine plaćanja. Načini za autentifikaciju koji koriste biometrijske podatke predstavljaju osnovu za svet bez lozinki, a podržava ih sve veći broj kompanija, budući da je upotreba lozinki počela ozbiljno da ugrožava bezbednost korisnika. Microsoft upozorava da veliki broj korisnika i dalje koristi stare lozinke, te jednostavne skupove brojeva i slova, budući da one koje bi pružile potpunu sigurnost nije lako upamtiti, pa je Windows Hello opcija koja je više nego neophodna.

Web Authentication opcija za Microsoft Edge trebalo bi da postane dostupna za sve Windows 10 korisnike sa Redstone 5 ažuriranjem koje se očekuje tokom oktobra.

Izvor: Softpedia

