Microsoft Flight Simulator spreman za Xbox konzole sledeće generacije

Microsoft Flight Simulator je ljubitelje simulacija iznenadio još 2019, a kada je prvi put predstavljan na E3 događaju. Kompanija od tada redovno izveštava o stupnjevima razvoja na kojima se igra nalazi, a najnovija vest je da na leto 2021. godine ova simulacija stiže na Xbox konzole nove generacije.

Od početka je planirano da Flight Simulator stigne i na Xbox konzole, a kompanija Microsoft je konačno dala i vremensku odrednicu za ovaj korak. U trejleru može da se vidi da se simulacija neće pojaviti na postojećim Xbox One, One S ili One X konzolama, budući da imaju slabiji hardever, pa se najava odnosi samo na „potpuno novu konzolu“. To znači da bi ovaj simulator mogao da postane prvi ekskluzivni Xbox Game Studios naslov za konzolu koja se očekuje sledeće godine

Simulator već porede sa meditacijom, a glavni meni podeljen je na Flight Training, Activities, News, Live Events i World Map, od kojih je, kako tvrde, najbolji poslednji mod koji prikazuje mapu sveta. Svaki od ponuđenih modela aviona leti drugačije, te je potrebno strpljenje dok se ne savladaju tehnike upravljanja, a nakon toga je sve opuštanje, što u današnje vreme uopšte nije loše.

