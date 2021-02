Microsoft forsira Windows 10 ažuriranja za ubrzano uklanjanje Flash plejera

Microsoft forsira Windows 10 update koji uklanja 32-bitnu verziju Adobe Flash plejera iz operativnog sistema. U pitanju je ažuriranje KB4577586 koje je objavljeno u oktobru, kada je opisano kao opciono.

Ažuriranje je dostupno u Microsoft Catalogu, i jednom kada se instalira više ne može da se ukloni. Ovim potezom je došao konačni kraj za Flash plejer u Windows 10, Windows 8, te Windows Server operativnom sistemu. Od 16. februara ažuriranje označeno kao ‘Update for Removal of Adobe Flash Player for Windows 10 (KB4577586)’, a u opisu se tvrdi da korisnici mogu da biraju da li žele da ga preuzmu, ili pak ne. Istina je, međutim, malo drugačija, pa su mnogi prijavili da je ažuriranje automatski instalirano na njihove uređaje, a bez prethodne dozvole.

Još uvek se ne zna da li je ažuriranje greškom podešeno kao automatsko, budući da iz kompanije nisu dali bilo kakvo obaveštenje. Kada se jednom preuzme update može da se vidi u okviru ‘Other Updates’ u ‘View update history’ i ne može da se ukloni, što je donekle i logično, budući da je kraj za Flash plejer najavljen još pre nekog vremena.

