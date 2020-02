Microsoft otkrio informacije o novom Xboxu

Kompanija Microsoft konačno je otkrila više specifikacija o svojoj konzoli sledeće generacije, Xbox Series X. Za sada deluje obećavajuće i snažno, a u nekim detaljima i osmostruko jače od originalnog Xbox One.

Daleko iznad Xbox One X i PS 4 Pro

Najbitnija informacija tiče se toga da će Xbox Series X uključivati brzinu od 12 teraflopsa na GPU, što je dvosturko više od Xbox One X i osam puta više od Xbox One konzole. Ovim će se Xbox izdići iznad grafičkih kartica srednjeg opsega i AMD-a i Nvidia-e, a to je samo po sebi veliki skok za igračke konzole. Ovo pokazuje koliko će PlayStation 5 i novi Xbox ići daleko kada je u pitanju kvalitet.

Xbox Series X će biti zasnovan na AMD Zen 2 i Radeon RDNA 2 arhitekturi. Koristiće NVMe SSD diskove, što će dodatno ubrzati igre i poboljšati svaki aspekt igranja. Podržavaće 8K i do 120 frejmova po sekundi u igrama. Takođe će imati podršku za HDMI 2.1. Ova poslednja informacija ide u prilog smanjenju zastajanja igara pri samom počinjanju.

Imaće podršku za “brzi nastavak“, a igrači će moći da pokreću više igara iz suspendovanog moda. Nova konzola u potpunosti će biti kompatibilna sa igrama svih svojih prethodnika. Ono što se još uvek ne zna to su cene, datum izlaska, dostupnost, naslovi koji će biti ekskluzive, kao i kada će stići jeftinija verzija nove igračke konzole iz Microsofta.

Izvor: The Verge

