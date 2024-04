Microsoft počeo da prikazuje Windows 11 reklame u Windows-u 10

Windows 11 je dostupan duže od dve godine, ali je njegova penetracija na tržištu daleko manja od Windows-a 10 za koji uskoro prestaje podrška. Microsoft svo to vreme pokušava da animira Windows 10 korisnike da pređu na Windows 11, povremeno im nudeći opciju upgrade-a. Izgleda da je kompanija sada rešila da malo agresivnije deluje na korisnike koji se još uvek nisu prebacili na novi OS, jer su Windows 10 korisnici počeli da prijavljuju da su im se preko celog ekrana prikazuju reklame za prelazak na Windows 11, čak i na računarima na kojima on ne može da se instalira i pokrene.

Nova pop-up reklama upozorava korisnike da podrška za Windows 10 prestaje sledeće godine i nudi korisnicima mogućnost prelaska na Windows 11. Korisnici mogu da odlože taj proces, odnosno da im se reklama ponovo prikaže kasnije u budućnosti, ali ne postoji opcija da se ona isključi.

Agresivnost ove kampanje je verovatno potaknuta sporim usvajanjem novog OS-a. Prema podacima iz marta Windows 11 koristi tek 26.71 procenat korisnika, dok je Windows 10 i dalje daleko najpopularniji sa 69.02 procenta. Interesantno je da je, prema Statcounter-u, broj korisnika Windows-a 11 u 2024. godini počeo da opada, dok broj korisnika Windows-a 10 raste. Ukoliko se ovakav trend nastavi, Microsoft će morati da revidira svoje planove za 2025. godinu, jer se izgleda preračunao što je postavio tako stroge hardverske zahteve za instalaciju Windows-a 11.

Ukoliko ova kampanja ne uspe, možda će za godinu i po dana morati da produži podršku za Windows 10, jer dve trećine računara i dalje pokreće Windows 10. Ako to ne uradi, mogla bi da se desi ogromna ekspanzija malware napada na Windows 10 računare. Pošto je očigledno da korisnici ne žele da kupuju nove računare zbog prelaska na Windows 11, moglo bi da se desi da u takvoj situaciji mnogi od njih (pogotovo korporativni korisnici) pređu na Linux, jer bi im to bila ekonomski mnogo isplativija varijanta – a to Microsoft sigurno neće dozvoliti.

Izvor: ExtremeTech

