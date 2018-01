Microsoft prestao sa proizvodnjom Xbox One Kinect adaptera

Bilo je jasno da Kinect sporedni proizvodi neće dugo potrajati pošto je Microsoft u oktobru prestao sa proizvodnjom ovog uređaja, te je kompanija sada zvanično proglasila i kraj Xbox Kinect adaptera, koji je Xbox One S, Xbox One X i Windows PC korisnicima omogućavao korišćenje dubinske kamere, a bez originalnog Xbox One porta.

Iz kompanije su poručili da nameravaju da se posvete traženijim dodacima za igranje video-igara, te da nije bilo velike potražnje za dodatkom koji je postojao u okviru tehnologije koja je prestala da se proizvodi. Dodato je da su oni koji su želeli adapter kupovinu već obavili, te je od aprila 2017. godine prodavan po ceni od 40 dolara. Posle toga je objavljeno da nema više zaliha ovog uređaja, te je sudbina Xbox Kinect adaptera tada već bila poprilično jasna.

Ova odluka, ipak, stvara problem onim Kinect korisnicima koji žele da nastave sa korišćenjem ovog uređaja, a nisu spremni da se zadovolje običnom USB web-kamerom.

