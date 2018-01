Streaming servis Spotify tuže zbog autorskih prava

Jedan od najpoznatijih muzičkih streaming servisa Spotify nalazi se u velikim problemima. Zbog nerešenih pitanja autorskih prava Wixen Music Publishing traži 1,6 milijardi dolara.

Jedna od najvećih muzičkih izdavačkih kuća odlučila je da tuži streaming servis Spotify za basnoslovnih 1,6 milijardi dolara. Wixen Music Publishing je ozbiljna kompanija koja se bavi zaštitom autorskih prava za autore kao što su Tom Petty, The Doors, Neil Young i Missy Elliot. U tužbi podnetoj u Kaliforniji navodi se da Spotify koristi muziku bez dozvole i kompenzacije. Wixen Music Publishing je ubeđen da ima čvrst slučaj, što može da bude pogubno po ovaj muzički servis.

U tužbi se navodi da se preko 10,000 pesama pušta bez dozvole, a među njima su i Free Falling (Tom Petty), Calm Like A Bomb (Rage Against the Machine) i još mnoge druge. Kako se za svaku pesmu traži 150,000 dolara nadoknade, ukupna suma koja se traži je 1,6 milijardi dolara. Spotify čak treba da bude srećan što je samo toliko jer Wixen nije mogao da traži veću odštetu po američkom zakonu o autorskim pravima.

Prema tom zakonu, postoje dva odvojena prava: jedno se odnosi na snimak, a drugo na samu muzičku kompoziciju (tekst i muziku). Kako tvrdi Wixen, Spotify je pokušao da dogovorom sa muzičkim kućama obezbedi prava na snimak, ali je preskočio prava za kompoziciju.

Spotify u problemu

Ovo je samo jedan u nizu problema za švedski streaming servis Spotify. Prošle godine je vansudskim poravnanjem rešena tužba grupe kompozitora koji su tražili 43 miliona dolara. Oni su optužili servis da je koristio njihove pesme bez dozvole i plaćanja tantijema. Spotify ima još tri tužbe nad glavom od strane kompozitora i muzičkih izdavača. U svim slučajevima je razlog tužbe korišćenje muzike bez dozvole.

I pored velikog broja u tužbi, teško je očekivati da će Spotify bankrotirati s obzirom na to da se vrednost servisa procenjuje na 19 milijardi dolara. Ovaj streaming servis planira da izađe na berzu, što možda neće biti pametno ako iskoči još neka tužba sa maksimalnim odštetni zahtevom.

