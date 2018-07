Microsoft sprema Surface u nižem cenovnom rangu

Microsoft Surface serija namenjena je prvenstveno korisnicima koji žele da spoje veliku fleksibilnost i mobilnost, sa odličnim performansama. Ipak nije tajna da ovaj proizvođač želi da pokrije i niži (čitaj jeftiniji) segment tržišta, pa već neko vreme radi na razvoju odgovarajućeg Surface tableta. Za osnovnu ciljnu grupu ovde su uzeti studenti i ljudi koji bi inače kupili iPad ili neki drugi tablet u tom cenovnom rangu.

Prvi put su u javnost procurele i malo detaljnije informacije o ovom uređaju. Ovaj 10″-ni tablet najvrovatnije će koristiti Pentium Silver N5000 i Pentium Gold Y serije procesora. To bi trebalo da ih učini znatno bržim od Atom zasnovanog Surface 3 tableta, ali bi istovremeno ostavilo i dovoljno prostora da ne ugrozi Surface Pro tablet, namenjen ljudima koji žele tablet vrhunskih performansi i uređaj koji će moći da im završi svaki posao. Novi surface će imati zaobljene ivice (kao iPad), za razliku od dosadašnjih modela čiji se dizajn odlikovao oštrim ivicama. Ovo će biti i prvi Surface sa USB Type-C konektorom, koji polako preuzima primat nad standardnim Micro USB-om.

Inače, ovo nije prvi put da Microsoft pokušava da uđe na tržište jeftinijih tableta. Još 2012. godine lansirao je Surface RT sa početnom cenom od 499 USD, ali on nije dobro prihvaćen od strane korisnika. To je i bio razlog zašto se nakon toga preorijentisao na mnogo skuplje Surface Pro tablete. Prema nekim ranijim najavama, osnovna cena novog low-cost Surface tableta (bez tastature) trebala bi da bude oko 400 USD. Iako se Microsoft još nije oglasio po pitanju ovog tableta, spoljni izvori pominju da bi on mogao da se pojavi tokom leta, pred početak nove školske sezone.

