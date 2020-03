Microsoft Teams aplikacija dostigla 44 miliona dnevnih korisnika

Jedan od servisa koji se osim u poslovanju, koristi i za edukaciju je Microsoft Teams i to zbog mogućnosti da veliki broj ljudi može da pristupi interaktivnom video-konferencijskom pozivu, odnosno nastavi. Slični servisi, poput Zoom-a i Slacka takođe su imali veliki broj novih korisnika.

Broj korisnika više nego dupliran

Međutim, Microsoft je za kratak period taj broj uspeo da duplira i sada Teams ima 44 miliona dnevnih korisnika. Otkad je u Novembru Teams dostigao 20 miliona korisnika, Microsoft-ov servis samo je postajao popularniji.

Pandemija je na neki način to inicijalno usporila, jer je došlo do kraha privrede u celom svetu, Međutim, sada kada se ljudi sve manje kreću i zatvaraju se škole širom sveta, uređaji prikačeni na internet, koriste se više nego ikad. To je uticalo na ponovni porast u korišćenju različitih IT servisa, od biznisa do zabave.

Izvor: cnbc

Podelite s prijateljima

Tweet