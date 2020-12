Microsoft je otkrio da u skorijem periodu na Teams doneti nekoliko unapređenja, a uskoro će dobiti i podršku za CarPlay, tako da na jednom mestu korisnici mogu da se javljaju na Teams poziv uz pomoć Apple-ovog asistenta Siri. Microsoft nije objavio kada bi takva funkcija mogla da stigne za Android Auto ili automobile koji podržavaju Alexu. Microsoft je prepravio izgled aplikacije, pogotovo interfejs poziva tako da ima jedostavniji dizajn, prijemčiviji korisnicima. Osim toga, kontakte, govornu poštu i istoriju poziva postavio je na jedno mesto i ubacio detektor spam poziva.

Teams admini sada mogu i da promene predefinisano mesto za snimljene pozive u OneDrive ili SharePoint umesto u Microsoft Stream, što bi učinilo lakšim da se podele snimci ili transkripti. Još jedna korisna funkcija stiže na Teams u toku sledeće godine, a to je premeštanje poziva između računara i telefona. Uz podršku za CarPlay, to će biti zgodna mogućnost za one koji će u pokretu prisustvovati Teams sastancima.

Izvor: engadget

