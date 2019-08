Microsoft uklanja Office 2019 iz Home Use Program-a

Microosft je promenio politiku svog Office Home Use Program-a (HUP), tako što je smanjio benefite (popuste za upotrebu Office 19 paketa u kući, za poslovne korisnike). Promene u HUP-u odnose se na Software Assurance poslovne korisnike. Umesto povlašćene kupovine Office-a 19, korisnicima HUP-a sada omogućava da sa popustom kupe Office 365 Home ili Personal verzije.

Izmene su se pojavile kao deo promena u julskoj politici upotrebe njihovih proizvoda. Do sada je HUP dozvoljavao Software Assurance korisnicima da kupe Office 365 ProPlus (koji sadrži set osnovnih Office aplikacija za Windows), ili Office Proffesional Plus 2019/ Office Home and Business 2019 (verzije za Windows ili Mac) po ceni od 14.99 dolara.

Novi HUP nudi korisnicima da kupe pretplatu na Office 365 Home ili Office 365 Personal sa popustom od 30%. Da bi se kvalifikovali za taj popust, korisnici moraju da imaju Software Assurance, ili najmanje 2.000 pretplata za Office 365/Microsoft 365 E3 ili E6 licence.

Ovo je još jedan potez Microsoft-a ka promovisanju cloud verzije Office paketa zasnovanog na pretplati, kao i „guranja u stranu“ standardnog Office paketa.

