Microsoft već 20 godina podstiče tehnološki napredak i inovacije srpskih kompanija i društva 

Microsoft je protekle dve decenije delovao kao katalizator digitalne transformacije u Srbiji, podržavajući i podstičući kompanije i organizacije na njihovom digitalnom putu. O budućim planovima u Srbiji govorili su direktor Microsofta Srbija Milan Gospić i direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji Dražen Šumić, ističući podršku inovacijama, edukaciju i dalju potporu ubrzanju digitalizacije kao prioritete.

Microsoft je obeležio 20 godina delovanja u Srbiji druženjem s medijima na kojem su direktor Microsofta Srbija Milan Gospić i direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji Dražen Šumić dali presek uticaja kompanije na Srbiju i domaće tržište tokom dve decenije. Govorili su o tome kako je kompanija pridonela tehnološkom napretku i inovacijama srpskih kompanija i organizacija te društva u celini, deleći znanje i ekspertizu te otvarajući radna mesta, kroz partnerstva i saradnje sa lokalnim organizacijama, kao i kako je sve doprinela rastu i razvoju srpske IT industrije.

Microsoft kao partner na digitalnom putu

Položaj kompanije Microsoft, koji ima i komercijalne i razvojne timove u našoj zemlji, utiče na digitalnu ekonomiju zemlje i razvoj ljudskog kapitala te gradi ogroman potencijal za Srbiju. Već́ 20 godina u Srbiji, Microsoft je posvećen digitalizaciji društva i industrije, obezbeđujući najsavremeniju tehnologiju, donoseći iskustva i prakse sa globalnih tržišta i razvijajući lokalne talente i digitalne veštine. Kompanija nastavlja da ulaže u mrežu lokalnih partnera, podstičući rast lokalne privrede. Skoro 700 zaposlenih i osam inženjerskih timova rade u Microsoft razvojnom centru u Srbiji na razvoju i poboljšanju nekih od najvažnijih Microsoft proizvoda, kao što su Cloud servisi i razvoj generativne veštačke inteligencije.

„Organizovanjem prve Sinergije 2001. godine prepoznali smo ogroman talenat i potencijal srpske IT zajednice. Od tada smo posvećeni digitalizaciji i osnaživanju organizacija da iskoriste moć tehnologije za rast i inovacije. Ovih 20 godina, digitalna transformacija je temeljna misija Microsoft-a u Srbiji. Kroz saradnju sa partnerima, sa javnim i privatnim sektorom, pomogli smo preduzećima, organizacijama i pojedincima da usvoje digitalna znanja i rešenja, optimizuju svoje poslovanje i postignu brojne uspehe. Naše napredne tehnologije, znanje i stručnost daju nam odgovornost da budemo na čelu oblikovanja digitalne slike Srbije. Ulazimo u novu digitalnu eru, eru upotrebe vestacke inteligencije, sa ciljem da tehnologija uvek bude dostupna svima i osnazi pojedince i organizacije da postignu više“, naglasio je na druženju sa medijima Milan Gospić.

Ključ uspeha: Talenti, inovacije i ulaganje u lokalnu zajednicu

Prisustvo Microsoft-a u Srbiji pomoglo je lokalnim tehnološkim kompanijama da premoste jaz između njih i globalnog tržišta, obezbeđujući pristup resursima i stručnosti za podršku njihovom rastu i razvoju.

Microsoft razvojni centar je u prethodnim godinama znatno proširio opseg delovanja uključivši se u šire projekte i inicijative kako bi podstakao brži razvoj srpskog društva. To se pre svega odnosi na podršku segmentu obrazovanja, odnosno pomoći mladim ljudima u Srbiji da svoje talente razvijaju i primenjuju u svojoj zemlji. Projekti koje Microsoft razvojni centar godinama realizuje kako bi doprineo srpskom društvu i zajednici u kojoj posluje, radi u saradnji sa organizacijama poput Digitalne Srbije, Petlje, brojnih fakulteta, ali i ujedno osnažuje tehnološki ekosistem u Srbiji kroz takmičenja, kao što je Bubble Cup i inicijative kao što je Women Know IT.

Svi softverski projekti koji se odvijaju u Microsoft razvojnom centru u Srbiji su naširoko priznati, kako na najvišem nivou korporacije, tako i od strane miliona korisnika koji ih svakodnevno primenjuju, promovišu i ucrtavaju Srbiju kao važnu IT destinaciju.

„Microsoft je globalna kompanija sa razvojnim centrima širom sveta, a Razvojni Centar u Srbiji izdvaja inovativnim rešenjima i talentovanim ljudima. Naš recept je da se oslonimo na izvanredan potencijal visoko obrazovanih ljudi u Srbiji i regionu. Na osnovu toga, u okviru kompanije možemo da ponudimo vrhunske timove svetske klase koji kreiraju kompletne i uspešne softverske proizvode. Ulažemo u lokalnu zajednicu u Srbiji i regionu, da unapređujemo obrazovanje i ljudske ambicije i nastavimo da rastemo i razvijamo se“, istakao je Dražen Šumić.

Da biste bili uspešni na lokalnom tržištu, to tržište mora da ima određenu zrelost da prihvati nove tehnologije i inovativne trendove. To podrazumeva i znanje i veštine koje ljudi moraju da steknu, kako bi se nove tehnologije koristile. Microsoft je već 20 godina posvećen tome i ima za cilj da u lokalnu zajednicu i našu zemlju prenese iskustva, trendove i praksu sa drugih tržišta i time potpomogne digitalni napredak u Srbiji. Podržava startap zajednicu kroz saradnju sa partnerima, jer je to direktno ulaganje u digitalizaciju koja snažno deluje na sveopšti razvoj države.

Microsoft kao podrška inovacijama i preduzetništvu pomoću tehnologije

U budućnosti Microsoft planira da bude još snažnija podrška svim srpskim kompanijama i organizacijama, od startapova, malih i srednjih poduzeća do velikih kompanija, nevladinih organizacija i tela javne uprave te da podrži njihov digitalni rast i razvoj. Danas su sve kompanije digitalne kompanije, a digitalizacija donosi veću otpornost na promene i veću konkurentnost. Dokazano je da su digitalno razvijenija društva ekonomski jača, „zelenija“ te produktivnija i kompetitivnija. Najnovije tehnologije poput veštačke inteligencije dodatno menjaju poslovno okruženje i ubrzavaju razvoj, a Microsoft sa svojim alatima i rešenjima utemeljenim na veštačkoj inteligenciji predvodi evoluciju načina na koji radimo, ali i živimo. Upravo u Srbiji, u našem razvojnom centru, nastaju neka od inovativnih rešenja koja srpskim kompanijama mogu već danas da pomognu da postanu globalno konkurentne.

