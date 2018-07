Windows / Microsoft Whiteboard App

Prošle godine je, tokom Microsoft Ignite događaja u Orlandu, najavljen novi kolaborativni alat za Windows 10 desktop pod nazivom Microsoft Whiteboard. Microsoft je već imao sličan alat za liniju uređaja Surface Hub. Ideja koja je inicirala ovu novu aplikaciju jeste da se taj nivo grupne kreativnosti dovede iz konferencijske sobe na desktop i laptop računare, kao i tablete koji koriste Windows 10.

U decembru prošle godine objavljen je Microsoft Whiteboard App preview u Microsoft Store-u. Od tada je ažuriran više puta i postaje sve robusniji kroz niz ispravki grešaka, poboljšanja performansi i dodatnih funkcija. Whiteboard je ušao u zrelu fazu i preporučujemo da ga isprobate. Počnite tako što ćete ga preuzeti iz Microsoft Store-a, a zatim otvoriti aplikaciju da se poveže s Microsoft nalogom.

Kada otvorite aplikaciju, videćete podrazumevanu početnu tablu, kao i opciju da započnete novu. Svaka otvorena tabla dobiće dodatne opcije izborom Ellipsis menija. Ovde možete pozvati nekoga da sarađuje putem e-pošte ili kopirati URL adresu vašeg poziva u clipboard tako da ga možete deliti putem drugih kanala, kao što su chat i društveni mediji. Takođe, možete da izvezete sliku celokupne table radi bezbednog čuvanja.

Ova opcija čuvanja slike veoma je važna ako želite da zadržite zapisano ono što je kreirano u vašoj kolaborativnoj sesiji. Poslednja opcija na meniju Ellipsis jeste napuštanje table. Jednom kada to uradite, Whiteboard sadržaj nestao je zauvek – zato ga pre toga izvezite kao sliku.

Ako odaberete opciju kreiranja nove table na glavnoj stranici, videćete podrazumevanu početnu tablu. Ona odmah nudi naglašenu opciju za deljenje table. Obratite pažnju na traku sa alatima na dnu prozora aplikacije da biste pronašli različite alate i funkcije. Sleva nadesno to su Undo, Redo, Finger Inking (crtanje prstom -sarađuje i sa mišem ako radite u desktop okruženju), Pens (olovke: crno, crveno, plavo, zeleno, duga, galaksija, isticanje, brisanje, biranje, lenjir), Send Feedback (Microsoft će se obradovati i uzeti u obzir vaše komentare i sugestije ako su smisleni i korisni i za ostale korisnike), Zoom, Settings.

U donjem desnom uglu je ikona za podešavanja. Njen izbor daće vam dve opcije. Ink to Shape: nacrtajte kompletan krug rukom i on će promeniti liniju u gladak savršeni krug. Ink to Table: ista ideja kao opcija kruga, osim što nacrtate oblik koji se automatski pretvara u glatku tabelu. Moći ćete da crtate unutar obe slike kada se pretvore u čistu i pravilnu formu. Na analogan način možete da izravnate slike iz slobodnom rukom crtanih krugova, kvadrata, trouglova i tabela. Ostaje još da podelite link preko clipboard-a.

Kada podelite link, kreće saradnja s drugim korisnicima nakon što su pristupili tabli preko društvenih medija, npr. Twitter-a. Pored ovih poboljšanih crtanja u Whiteboard aplikaciji, možete uključiti i slike tako što ćete ih umetnuti u aplikaciju ili prevući datoteku na tablu (sjajni drag&drop u punom sjaju).

Kreiranje bibliografije

Kada napišete rad za školu, kurs ili za objavljivanje u zvaničnoj publikaciji, jedan od najnapornijih i greškama najpodložnijih delova posla jeste praćenje izvora i pravilno oblikovanje dela sa citatima i bibliografijom. Na sreću, Word isporučuje prilično zgodne i dobro osmišljene alate koji pomažu u tim nezgodnim zadacima. Dok pišete rad, umećite svaki citat direktno u tekst i unosite informacije o svom izvoru. Word čuva te informacije, tako da ćete ih kasnije lako upotrebiti kada isti izvor ponovo citirate. Ako nemate sve potrebne informacije za kompletiranje citata, možete napraviti belešku i popuniti citat kasnije. Bibliografiju ubacujete u dokument kada dodate barem jedan citat ili možete čekati do kraja projekta i kompletiranja dokumentacije. Bibliografija se može ažurirati u bilo koje vreme tako što ćete uključiti dodatne ili modifikovane citate.

Postoji mnogo različitih stilova citiranja i navođenja bibliografije, ali većina akademskih institucija i izdavača preferira standardne stilove koje Word odlično pokriva kroz ugrađene šablone. Word će vam olakšati ovu noćnu moru tako što će ponuditi da automatski formatirate informacije u skladu sa standardnim prihvaćenim stilovima. Izaberite stil citiranja: na tab-u References, u grupi Citations & Bibliography, kliknite na strelicu nadole pored okvira Style. Na padajućoj listi koja se pojavljuje, kliknite na ime stila koji želite da koristite. Stil citiranja koji izaberete jedan je od faktora u određivanju koje se informacije zahtevaju kada dodate novi izvor. Ako se predomislite ili shvatite da postoji bolja varijanta, možete kasnije izabrati i bilo koji drugi stil citiranja. Word će nakon toga automatski promeniti formatiranje koje se primenjuje na sve citate i čitavu bibliografiju.

Word / Dodavanje reference

Da biste dodali referencu, kliknite na tekst na kraju rečenice ili pasusa za koji je potreban citat. Na tab-u References, u grupi Citations & Bibliography, kliknite na Insert Citation. U padajućojlisti koja se pojavi kliknite na Add New Source. U dijalogu Create Source, kliknite Type of Source i izaberite formu izvornog materijala. Polja prikazana u donjem delu dijaloga Create Source promeniće se na format koji je potreban za odabrani tip izvora i trenutni stil citiranja. Otkucajte ili nalepite sa Paste informacije o izvoru, a zatim kliknite OK. Navodi se pojavljuju na mestu ubacivanja u dokumentu, u formatu koji odgovara izabranom stilu citiranja.

Kada unesete bilo koju referencu, Word je dodaje u galeriju na Insert Citation tasteru. Sada lako možete da ubacite citat za isti izvor na drugim mestima u dokumentu izborom iz galerije, pomoću dva klika. Ako izvor ima više autora, možete da kliknete na dugme Edit i otvorite dijalog u kom ćete uneti izmene i preurediti redosled imena autora.

Ako nemate sve informacije da biste dovršili citiranje, na kartici References, u grupi Citations & Bibliography, kliknite na Insert Citation. Na padajućoj listi kliknite Add New Placeholder. U dijalogu Placeholder Name unesite ime te lokacije i kliknite na OK. Ime lokacije pojavljuje se na mestu ubacivanja u dokumentu. Ime oznake mesta može sadržati slova, cifre i podvlačenje. Ostali znakovi, uključujući razmake, nisu dozvoljeni.

Word / Upravljanje izvorima

Na tab-u Reference, u grupi Citations & Bibliography, kliknite Manage Sources. U dijalogu Source Manager prikazaće se okvir liste Master List koji sadrži sve izvore koje ste kreirali na svom računaru, u svim dokumentima koji sadrže citate, izuzev izvora koje ste ranije koristili pa izbrisali. Current List spisak prikazuje sve izvore koji su citirani u otvorenom dokumentu, nezavršene izvore koji su dostupni u galeriji Insert Citation i bilo koje oznake pozicija za citiranje u dokumentu.

Nakon što kliknete neki element u Master List ili Current List spisku, možete odabrati jednu od opcija. Kliknite Copy da biste kopirali izabrani izvor u naspramnu listu. Kliknite Delete da biste uklonili izabrani izvor iz liste, odnosno na Edit da promenite informacije u izabranom izvoru. Preview na dnu dijaloga Source Manager prikazuje format izabranog izvora kao citat i kao bibliografiju elementa u trenutno odabranom stilu citiranja.

Ako želite da kreirate novi izvor bez dodavanja citata u tekst dokumenta, kliknite New. Završite unos u dijalogu Create Source i kliknite na OK. Citat se dodaje u obe liste u dijalogu Source Manager. Ukoliko želite da sortirate spiskove u dijalogu Source Manager, izaberite Sort, a onda označite polje po kojem se vrši sortiranje, pa kliknite Close.

Master lista čuva se u fajlu s imenom Sources.xml. U dijalogu Source Manager kliknite Browse da biste prikazali dijalog prozor Open Source List. Možete da kliknete desnim tasterom miša na Sources.xml fajl i Copy (prečica Ctrl+C). Zatim izaberite drugi folder ili mrežnu lokaciju i nalepite fajl kao rezervnu kopiju ili fajl za prenos na drugi računar.

Excel / Velike tabele

Kreirali ste Excel tabelu koja se prostire izvan onoga što možete videti na ekranu, recimo veliku tabelu koja obuhvata stotine redova ili kolona. Sada rad i navigacija postaju spori i nespretni. Želite li da smanjite svoju tabelu i povratite njenu “okretnost”? Ne, svi podaci su vam potrebni i nemojte ih se odricati zarad komfora koji može da se povrati uz malo jednostavnih trikova.

Umesto toga, možete da koristite različite alate i funkcije u programu Excel kako biste s lakoćom koristili glomazne tabele i kretali se u željenim koracima uzduž i popreko vaše velike tabele.

Određene prečice na tastaturi mogu da pomognu kretanje po vašoj tabeli, a možete i imenovati ćelije ili opsege ćelija tako da “skačete” na njih po imenu. Možete da filtrirate podatke po redovima da biste videli samo određeni trenutno potreban sadržaj (bez trajnog odbacivanja trenutno nepotrebnih podataka) ili da zamrznete određene redove i kolone, kao što su redovi zaglavlja, tako da budu uvek vidljivi. Možete podeliti svoju tabelu da biste videli više od jednog područja na jednom ekranu.

Hajde da prođemo kroz ove različite načine rada s velikim Excel tabelama. Pratićemo rad u Excel-u 2016, ali trikovi rade i u nekoliko starijih verzija programa. Da biste započeli, kreirajte ili otvorite veliku radnu tabelu. Za probu možete kopirati iste redove i kolone više puta. U svakom slučaju, proverite da li vasa tabela ima zaglavlje redova i zaglavlje kolona. Počnimo nekim prečicama sa tastature koje vam omogućavaju pomeranje širom tabele.

Ctrl+Home – premešta kursor u prvu aktivnu ćeliju na radnom listu.

Ctrl+End – pomera se na poslednju aktivnu ćeliju na radnom listu.

Ctrl+strelica desno – prelazi na poslednju aktivnu ćelije u selektovanom redu.

Ctrl+strelica levo – prelazi na prvu aktivnu ćelije u selektovanom redu.

Ctrl+strelica dole – prelazi na poslednju aktivnu ćeliju u selektovanoj koloni.

Ctrl+strelica gore – prelazi na prvu aktivnu ćeliju u selektovanoj koloni.

Page Down – pomera kurzor za jedan ekran nadole.

Page Up – pomera kurzor za jedan ekran nagore.

Alt+Page Down – pomera kurzor za jedan ekran nadesno.

Alt+Page Up – pomera kurzor za jedan ekran nalevo.

Ctrl+Shift+strelica – selektuje sve aktivne ćelije u trenutnom redu / koloni počevši od pozicije kursora.

Ctrl+Shift+End – selektuje sve aktivne ćelije na radnom listu počevši od kursora.

Ctrl+Space – selektuje čitavu aktivnu kolonu.

Shift+Space – selektuje čitav aktivni red.

Na određenu ćeliju možete da “skočite” funkcijom Go To. Pritisnite F5 ili Ctrl+G pa u prozoru Go To otkucajte oznaku ćelije na koju želite da se premestite. Prozor Go To zadržava istoriju ćelija koje ste posetili, tako da možete jednostavno napraviti povratni put klikom na određenu referencu. Takođe, možete da se prebacite u određenu ćeliju tako što ćete uneti njenu referencu u polje za ime u gornjem levom uglu ispod trake.

Excel / Imenovanje opsega

U velikoj tabeli ne možete lako pratiti podatke u svakoj ćeliji. U tom slučaju, možda ćete želeti da imenujete ćeliju ili opseg ćelija da biste na njih lakše došli, pozivajući se na to ime: pređite u ćeliju koju želite da naznačite. Desnim tasterom miša kliknite na ćeliju i izaberite komandu da biste definisali ime, pa to ime unesite u prozoru New Name. Ime morate započeti slovom ili znakom _, u njemu ne sme biti razmaka, crtica i drugih posebnih znakovova. Neka ime bude kratko, ali asocijativno.

Možete da imenujete i niz ćelija. Izaberite više susednih ćelija u nizu ili koloni, kliknite desnim tasterom miša na vaš izbor, zatim na Define Name, a potom imenujte novi opseg. Da biste prešli na jednu od imenovanih ćelija ili opsega ćelija, kliknite Name Box da biste videli listu svih imena. Kliknite naziv ćelije ili opseg koji želite da posetite.

Excel / Filtriranje i “zamrzavanje”

Uvek možete filtrirati podatke u nizu da biste videli samo određene vrednosti ili zapise. Kliknite u naslovni red tabele pa na Sort & Filter ikonu u Editing grupi Home ribbon tab-a. Odaberite ikonu u meniju koji se otvori. Sada će se pojaviti strelice nadole sa desne strane svakog naziva kolone u naslovnom redu. U padajućoj listi videćete razne opcije sužavanja prikazanog opsega biranjem željenog, odnosno isključivanjem neželjenog sadržaja.

Ako se pomerite previše nadole ili suviše daleko udesno, više ne možete videti svoje nazive redova, odnosno kolona. Ali to možete lako rešiti. Da bi uvek bio vidljiv naslov zaglavlja, kliknite tab View, pa ikonu Freeze Panes i izaberite opciju Freeze Top Row. Za zamrzavanje prve kolone umesto toga, ponovite prva dva koraka i izaberite opciju Freeze First Column. Zaglavlja su sada stalno vidljiva.

Možete zamrznuti i prvi red i prvu kolonu jednom operacijom: postavite kursor u ćeliju B2, kliknite Freeze Panes i izaberite opciju Freeze Panes. Sada možete da se proizvoljno daleko pomerate nadole ili skrolujete udesno, jer će i prvi red i prva kolona ostati vidljivi. Na sličan način možete zamrznuti i druge sekcije u pregledu. Pomerite kursor u željenu ćeliju nekoliko redova niže i kolona udesno. Kliknite ikonu Freeze Panes i izaberite opciju Freeze Panes. Svaka ćelija levo ili iznad vaše trenutne ćelije ostaje vidljiva dok se krećete. Da biste oslobodili svoju tabelu od zamrzavanja kada završite aktivnost, kliknite ikonu Freeze Panes i izaberite opciju Unfreeze Panes.Na kraju, možete podeliti svoju tabelu tako što ćete istovremeno pregledati više od jedne sekcije. Da biste podelili radni list horizontalno, postavite kursor u prvu ćeliju u redu u kojem želite da podelite list (ili izaberete ceo red). Kliknite ikonu Split na Viewribbon-u. Pomerite kursor na vrhu trake podele dok se ne pretvori u liniju s dve strelice. Držite pritisnut taster miša i pomerite traku nadole ili nagore kako biste promenili njenu lokaciju.

Da biste podelili svoj list vertikalno, izaberite red gde želite da se podeli i kliknite ikonu Split. Opet, možete pomeriti traku podele na drugo mesto. Svoj list možete istovremeno i horizontalno i vertikalno podeliti. Pomerite kursor u ćeliju nekoliko redova i stubaca dalje. Kliknite Split. Sada možete da se krećete horizontalno ili vertikalno u bilo kom od četiri dela lista. Pomerite kursor na sredinu trake podele. Držite taster miša pritisnut i podesite željenu lokaciju trake.

