Microsoft želi da se reši HDD boot diskova do 2023. godine

Da li i dalje koristite HDD kao primarni pogon za pokretanje računara?

Microsoft misli da je solid state odličan

Iako postoje neki izuzeci, većina ljudi danas preferira mnogo brži SSD za pokretanje operativnog sistema, što bi moglo biti dobro, jer Microsoft navodno želi da u potpunosti ukloni HDD diskove za pokretanje. Prema izveštaju analitičke kompanije Trendfocus, Microsoft preporučuje OEM proizvođačima koji koriste HDD kao primarni uređaj za skladištenje u unapred ugrađenim Windows 11 računarima da pređu na SSD. Čak je postavljen i rok kada želi da se tranzicija dogodi: 2023.

Zašto tačno Microsoft to radi nije sasvim jasno – ne postoji minimalni zahtev za SSD u operativnom sistemu Windows 11, samo da računar sa operativnim sistemom ima 64 GB ili veći uređaj za skladištenje. Međutim, to bi se moglo promeniti sledeće godine kada dođe rok za prelazak. Možda Microsoft jednostavno želi da pređe na SSD boot diskove kako bi računari dobili najbolje performanse od Windows 11. Postoje i one opcione funkcije Windows 11 koje zahtevaju SSD uređaje, kao što je DirectStorage API. Ovo stvara efikasniju vezu između NVMe SSD-a (i PCIe 3.0 i PCIe 4.0) i GPU-a, omogućavajući igrama direktan pristup resursima na drajvu za skladištenje. Iako svi možemo da cenimo mnogo brži drajv za pokretanje, pretvaranje SSD-a u primarni uređaj za skladištenje u računaru će uticati na budžet i tržišta u razvoju.

Iako često mali, povezani troškovi dodavanja SSD-a mogli bi da previsoku cenu za neke proizvođače i potrošače. Na Neweggu postoji nekoliko jeftinijih desktop računara za igre, koji nude samo HDD za skladištenje, iako je teško pronaći onaj koji dolazi sa Windows 11 kao standard. Potpredsednik Trendfocus-a Džon Čen kaže da proizvođači originalne opreme pokušavaju da pomere Microsoft-ov rok do 2024. godine, barem kada su u pitanju desktop računari i tržišta u razvoju. Ali čini se da idemo ka budućnosti u kojoj ćete jedini put videti HDD u unapred ugrađenom Windows 11 računaru samo kada se nalazi pored SSD-a.

Izvor: Techspot

