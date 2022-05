Kingstonov novi šifrovani SSD se otključava preko ekrana osetljivog na dodir

Kingstonov najnoviji šifrovani eksterni SSD je dizajniran da bude s jedne strane lak za upotrebu za potrošače, a sa druge da oteža hakerima mogućnost zloupotrebe.

Lako se otključava i koristi

Novi Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD VP80ES se otključava kao pametni telefon, sa svojim intuitivnim ekranom osetljivim na dodir, a zatim omogućava jednostavan drag-and-drop prenos fajlova. U međuvremenu, hakeri se suočavaju sa FIPS 197 sertifikovanim uređajem nezavisnim od OS-a, koji štiti od Brute Force napada i BadUSB-a sa digitalno potpisanim firmware-om i XTS-AES 256-bitnom enkripcijom. Mnogi uređaji za skladištenje koje danas možete kupiti dolaze sa nekom vrstom alata za šifrovanje u paketu, ili ako ne – možete da koristite BitLocker. Međutim, neki od softvera su specifični za OS ili će od vas biti potrebno da izvršite niz pripremnih zadataka, a neki korisnici će biti u iskušenju da sve to odlože za „kasnije“. Kingston smatra da njegov IronKey Vault Privacy 80 External SSD VP80ES rešava sve ove slabosti i predstavlja jednostavnu alternativu za potrebe bezbednog skladištenja podataka za bilo koju platformu.

Prvo što ćete primetiti kod VP80ES je njegov zgodan kompaktni oblik kojim dominira ekran u boji osetljiv na dodir sa jedne strane. Uglavnom ćete biti u interakciji sa ekranom osetljivim na dodir da biste otključali drajv nakon što ga priključite na računar ili drugi pametni uređaj. Pored otključavanja uređaja, koristićete ekran osetljiv na dodir za podešavanje / konfiguraciju, a on će prikazivati korisne statusne poruke. Neke specifičnosti pristupa lozinki i pristupnoj frazi koje Kingston pruža uključuju činjenicu da postoje opcije lozinke na više nivoa. Konkretno, možete postaviti administratorske i korisničke lozinke. Ima opciju da odgovori na napade grubom silom – kripto-brisanjem disk jedinice „ako se administratorska i korisnička lozinka unesu pogrešno 15 puta“. Korisnici mogu da podese ovo uništavanje podataka da se aktivira po sopstvenom izboru na između 10 i 30 pokušaja unosa lozinke. Drajv je na sličan način zaštićen od smicalica USB firmware-a. U reklamnim materijalima za VP80ES se pominje da je zaštićen od BadUSB-a, što je metoda kompjuterskog bezbednosnog napada pomoću reprogramiranog kontrolera, koji se često koristi za ubacivanje zlonamernog koda u uređaj žrtve.

Još jedna lepa karakteristika ovog uređaja je da ima režim samo za čitanje. Ovo je korisno ako znate da ćete samo čitati podatke sa drajva. Režim samo za čitanje je obavezan ako nameravate da ga koristite na bilo kom sistemu za koji sumnjate da je kompromitovan. Ako bi neko uklonio SSD sa ovog uređaja, otkrio bi da su svi podaci skriveni sa FIPS 197 sertifikovanom XTS AES 256-bitnom enkripcijom.

Uz gore navedene bezbednosne funkcije, vreme je da pomenemo neke od standardnih prenosnih SSD specifikacija sa kojima ćete biti upoznati. Prvo, spoljni SSD Kingston IronKey Vault Privacy 80 je dostupan u tri kapaciteta; 480GB, 960GB i 1.920GB. Najbolji učinak koji možete dobiti od ovog uređaja je do 250 MBps čitanja, a isto toliko i za pisanje. Drajv ima USB 3.2 Gen1 port koji koristi tip-C form faktor, a paket uključuje i Tipe-C do C i Tipe-C do A kabl, kao i putnu futrolu od neoprena. Kingstonov VP80ES ima dimenzije 122,5 k 84,2 k 18,5 mm. Kupci dobijaju tri godine garancije.

Izvor: Tomshardware

