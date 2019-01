Milion dolara za hakovanje WhatsApp i iMessage aplikacija

Kompanije koje trguju ranjivostima objavile su da su voljne da izdvoje velike sume za ranjivosti koje različitim agencijama, ali i policiji, omogućavaju da dođu do WhatsApp, iMessage, te poruka u okviru drugih aplikacija.

Naime, radi se o tome da vladine agencije i policijske snage često zahtevaju nove alate kako bi došli do poruka u okviru zaštićenih telefona osumnjičenih, te će sada za to morati da izdvoje više novca nego ikada pre. Razlog za to je Zerodium – startap koji trguje alatima za hakovanje, te ih prodaje državnim agencijama širom sveta, i koji je sada najavio poskupljenje svih dostupnih alata koji omogućavaju pristup zaštićenim telefonima. Pored toga, objavljeno je da kompanija sigurnosnim istraživačima nudi milion dolara za informacije o ranjivostima u okviru WhatsApp, iMessage, te SMS/MMS aplikacija.

Rast cena ukazuje na to da mobilni uređaji postaju sve sigurniji, te da ih je sve teže hakovati, a pored Zerodium-a tu su i druge kompanije koje deluju kao posrednici između vladinih agencija i bezbednosnih istraživača. Zerodium je za informacije o ranjivostima do početka januara nudio 500 hiljada dolara, a nova cena je, kako tvrde eksperti, u skladu sa dinamikom tržišta.

Izvor: Motherboard

