Misija Juno: Neobična svetla na Jupiteru

Misija Juno agencije NASA zebeležila je neobična svetla na Jupiteru (aurore), koja se, kako se vidi na fotografijama, mreškaju oko polova planete.

Letelica Juno ovu planetu fotografiše od kada je prvi put proletela pored nje 2016. godine, te od tada na Zemlju šalje snimke koji naučnicima omogućavaju da bolje vide i razumeju kako funkcioniše ovaj gasoviti gigant. Tako zainteresovani mogu da vide detalje sa Jupitera, i da se tako bar na trenutak presele u daleki svet koji ne pati od ovozemaljskih boljki. Do sada su do naučnika dolazili različiti zanimljivi snimci, pa je, na primer, u oktobru 2019. godine primećena velika crna tačka na Jupiteru, što je otvorilo rasprave o tome da li se radi o do sada neviđenom fenomenu ili o praktičnoj šali. Eksperti su kasnije utvrdili da u pitanju nije ni jedno ni drugo, već da se radi o senci koju satelit ove planete baca na njenu površinu.

Ultraviolet Spectrograph (UVS) koji je integrisan u letelicu Juno, nedavno je zabeležio i pomenuti svetlosni fenomen. Aurore koje se nalaze na polovima povremeno emituju jaču svetlost, a zahvaljujući takozvanim „jutarnjim olujama“. Juno je otkrio da se ove oluje formiraju kao svetlosne tačke na onoj strani planete koja nije okrenuta Suncu. Eksperti ističu da je energija ovih aurora još jedan dokaz koliko je Jupiter moćna planeta, budući da se radi o najmoćnijim svetlosnim događajima u našem solarnom sistemu.

Slično kao i na Zemlji, aurore na Jupiteru od naelektrisanih čestica u magnetosferi planete. Razlika je u tome što je magnetosfera Jupitera oko 20 hiljada puta jača od one na Zemlji, što znači da ova planeta može da skrene solarne vetrove koji su od nje udaljeni čak šest miliona kilometara. Iz ove interakcije nastaju vidljivi svetlosni prstenovi oko polova Jupitera. Uprkos tome što se pojava posmatra decenijama, naučnici još uvek ne razumeju do kraja kakvu tačno ulogu solarni vetrovi imaju u formiranju ovih aurora. Novi podaci sa letelice Juno bi u tome mogli da pomognu, a do tada su tu snimci koji otkrivaju svu moć daleke planete.

Izvor: Space.com

Podelite s prijateljima

Tweet