Mixed Reality na Computex-u 2017

Za one koji muku muče s terminologijom, Mixed Reality vas neće odvojiti od pravog sveta kao što to čini Virtual Reality. Svaki od ovih uređaja na prednjoj strani ima par kamera koje snimaju stvarni svet oko nas, a na ekranima koji su u kacigama prikazuje se slika realnog sveta obogaćena raznim virtuelnim dodacima koje će generisati računari, telefonoi ili neki treći gadžeti koje ćemonositi u džepu.

