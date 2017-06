Izazov za kreativce

S Windows‑om 10 ćemo se družiti možda i duže nego što smo planirali – umesto novih verzija operativnog sistema, Microsoft nam periodično šalje (i to besplatna!) ažuriranja. Upravo je istekao prošlogodišnji Anniversary Update, pa je vreme za sledeći korak nazvan Creators Update. Šta je novo?

Počnimo od onoga što verovatno nećete ni primetiti, a to su poboljšanja u jezgru operativnog sistema – kernel je brži i, što je još važnije, otporniji na sigurnosne napade, pokušaj izmene ili pokušaj podmetanja neke „kuke“ koja će presresti vaše aktivnosti. U skladu s tim je i potpuno redefinisana kontrola privatnosti, te do tančina objašnjena kontrola koju možete da sprovedete nad svojim nalogom, uređajem kao celinom, pojedinim hardverskim komponentama, ili pojedinačnim aplikacijama.

Povećane mogućnosti izbora, na žalost, donose i komplikovanije dilema, pa će biti potrebno dosta vremena da sve to proučite, a još više vremena da opcije podesite prema sopstvenim željama, afinitetima i strahovima. Spremite se na to da je Windows 10 panel za podešavanje sigurnosnih opcija i parametara veoma opširan, pa ako sigurnosne parametre volite da „nišanite“ do tančina, zabava je zagarantovana.

Sklon sam da ostavim ove stvari onakve kakve jesu, jer odavno dobro znamo da svi skupljaju sve podatke o nama, samo što vam na primer Apple ne daje nikakve informacije o tome, niti mogućnost da to izmenite, Google je spreman da vam saopšti sve što zna o vama, ali ni to ne možete da izmenite, a Microsoft je možda za nijansu preterao u detaljnosti celog modula – ko će (i zašto) da brine baš o svemu tome…

Napred u kreacije

Udarna alatka Creators Update verzije je Paint 3D aplikacija koja poznatu Paint alatku seli u trodimenzionalni svet omogućavajući lako kreiranje 3D objekata, njihovo kombinovanje, crtanje tekstura po njima, te pomoć pri transformisanju 2D slika u 3D objekte. Iako se ne može porediti s profesionalnim alatima za modeliranje i animaciju, Paint 3D vas zaista uvodi u trodimenzionalni svet.

Praktičnu stranu pojave ove alatke mogu da objasne insajderske informacije da se Microsoft sprema za HoloLens naočari i Mixed Reality. Za njih mnogi veruju da će zameniti mobilne uređaje, a koncept asistencije u stvarnom svetu dopuniti i obogatiti virtuelnim dodacima.

Prevedeno na jednostavniji jezik, niko ne očekuje da ćete u programu Paint 3D napraviti veran model Alien čudovišta, pa čak ni jednostavan model broda NCC‑1701USS Enterprise, ali je Paint 3D kao stvoren da napravite trodimenzionalnu „oglasnu tablu“ s natpisom „ovde se jede dobra pica“ s putokazom ka vratima koja vidite kroz svoje HoloLens naočari. Podrazumeva se da će tabla i putokaz biti trodimenzionalni i da će se savršeno uklapati u realni deo ambijenta.

Da bi vas ohrabrio da počnete s 3D crtanjem, Microsoft je kreirao portal www.remix3d.com na kome ćete ostavljati svoje radove, ali i naći ogroman broj objekata i predložaka koje možete, najčešće besplatno, da koristite. Svaki početak je težak, pa je verovatno u pitanju početna akumulacija objekata, koncepata i ideja koje će se kasnije klapati u Mixed Reality svet.

U prilog tome govori i činjenica da Windows 10 Creators Update sadrži i Windows 10 Holographic Shell koji dodaje podršku za virtuelnu i proširenu stvarnost, pa ako možete da izdvojite oko 3.000 dolara za HoloLens developer kit, on će proraditi na Windows 10 CU računaru bez ikakvog podešavanja. Zanimljivo je da je već desetak Microsoft hardverskih partnera najavilo Microsoft kompatibilne pristupačne VR komplete, ali da do trenutka kompletiranja ovog teksta ni jedno obećanje nije pretočeno u konkretnu tržišnu ponudu. A mi nestrpljivo čekamo.

Edge, Cortana, Hello

Edge smo već predstavili kao koncept brzog i sigurnog browser‑a koji radi u izolovanoj memoriji i ne dozvoljava nikakve izlete s dodacima, plug‑in‑ovima, ekstenzijama ili bilo čim što može da ugrozi vašu bezbednost. To je lepa ideja, ali iskustvo nam govori da ljudi nerado menjaju navike, a još neradije browser‑e.

Vredi pomenuti da Edge inicijalno ima velike mogućnosti reprodukcije multimedijalnih sadržaja raznoraznih tipova, kompresija i kontejnera. Primera radi, od verzije ugrađene u Windows 10 Creators Update, Edge će bez problema prikazati eBook knjige koje imate ili na koje imate pravo. A ako želite da gledate Netflix 4K naslove, Edge je (za sada) jedini browser koji će vam to omogućiti.

Cortana je posebna priča, pa o tome kako funkcioniše ovaj mehanizam za pretraživanje, ali i lični asistent za sve i svašta, treba da se napiše poseban tekst. Cortana je vrlo diskretna ali i usko povezana s vašim uređajima kroz koje i vas upoznaje sve više. Početna priča o sigurnosti i pravima na novim Windows sistemima u najužoj je vezi s tim šta će Cortana znati o vama, koliko će vam pomoći u pronalaženju, koliko u podsećanju i organizaciji vaših aktivnosti, pa čak i o tome šta bi odgovaralo vašem ukusu i navikama u raznim oblastima života. Podaci o vama se, dakle, skupljaju sa svih uređaja i u svim sistemima koje koristite, skladište i analiziraju u nekim oblacima, a na vama je samo da odlučite da li ćete te podatke i vi upotrebiti da sebi olakšate život, brže nađete ono što vam je potrebno i ne zaboravite važne stvari. Ako se odlučite za opciju saradnje, Cortana će vam biti od velike pomoći.

Biometrijska kontrola pristupa i sigurnost koju ona obezbeđuje je sve popularnija, pa je Hello novi sistem koji treba da odgovori na izazove na tom polju. Parametri kontrole pristupa podešavaju se u Settings / Accounts / Sign‑in options, a simpatični smajli nudi opcije za Hello logovanje. Na žalost većina, čak i novijih uređaja, nema uređaje za biometrijsko očitavanje, poput čitača otiska prsta, skenera zenice oka ili Intel RealSense kameru, a ti uređaji su neophodni da biste koristili Hello.

Zauzvrat, možete odmah da aktivirate novu opciju Dynamic Lock koja koristi uređaje uparene s vašim PC‑jem da ga zaključa kad se udaljite. To može da bude vaš pametni telefon koji stalno nosite sa sobom, ali i obične Bluetooth slušalice na ušima, čije će udaljavanje signalizirati računaru da se zaključa.

Pregršt nove zabave

Windows 10 Creators Update donosi dobre vesti za ljubitelje igara. Pre svega, tu je Gaming mode, skup podešavanja koji će igru uzdići na najviši prioritet izvršavanja i usput dodati još neka privremena podešavanja blagotvorna za igrača. Sve to može značajno da ulepša vaš doživljaj igranja čak i na računarima koje smatramo presporim za gejming.

Mnoge od ranije pomenutih opcija doprinose i novim trendovima za igranje, novi model drafičkih drajvera 2.2 (WDDM, Windows Display Driver Model) koji sa svoje strane uključuje podršku za VR i AR, te Beam servis kojim možete da strimujete igranje igara s vašeg PC‑ja ili Xbox‑a. Opcija nema previše i podešavanje je prilično lako, a uglavnom se odnosi na to kojom ćete brzinom da strimujete i da li ćete pored slike iz igre uključiti i svoju kameru i mikrofon da biste komentarisali igranje.

Creators Update počeo je da se isporučuje na računare 11. aprila i po nekim procenama za dve nedelje zaposeo je oko 10 odsto PC‑ja. Najpre je isporučen na Surface Books i Surface Pro 4 uređaje koje potpisuje sam Microsoft, a zatim najnestrpljivijim (fast ring) članovima Windows Insider zajednice. Možda vam se čini da Microsoft verzijom Creators Update gleda suviše daleko u budućnost, ali ona može doći mnogo pre nego što se nadate.

Sa svakom novom verzijom Windows‑a bilo je manjih (a nekada i većih) problema s kompatibilnošću hardvera ili nedostatkom drajvera. Primera radi, na nekim računarima nakon ažuriranja na Creators Update prestao je da radi Broadcom Bluetooth LE i korisnici su ostali uskraćeni za vezu s BT aksesoarima. Možda je nebitno, a možda i nije, ako BT koristite za Dynamic Lock. Sam Microsoft savetuje da sačekate da vam postojeći Windows ponudi prelazak na Creators Update, jer to znači da je sve što je potrebno za vaš hardver spremno upgrade.

A vredi i kupiti nešto novog, modernog hardvera. Ne maltretirajte novi Windows prepotopskim hardverom, kao što ne bismo preporučili da kupite novi računar od par hiljada evra i na njega instalirate Windows XP. Odgovorno tvrdim da ni jedan Windows do sada nije bio lošiji od prethodnog, ni po mogućnostima, ni po performansama, ni po sigurnosti. To svakako važi i za CU.

www.microsoft.rs

(Objavljeno u PC#243)